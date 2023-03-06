وزير العدل يبحث مع رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية سبل تعزيز التعاون في مجال الأمن السيبراني

بحث وزير العدل عبداللطيف وهبي، اليوم الإثنين في الرياض، مع رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية عبد المجيد بن عبد الله البنيان، السبل الكفيلة بتعزيز التعاون بين هذه الجامعة العربية والجامعات المغربية، لاسيما في مجال الأمن السيبراني والجرائم الإلكترونية.



جاء ذلك خلال زيارة تفقدية قام بها الوزير والوفد المرافق له لجامعة نايف، حيث اطلع على مختلف الدورات التدريبية والأنشطة العلمية التي تقيمها الجامعة والتي كان لها انعكاس حقيقي على تطوير الأطر العربية.

وقال الوزير، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، "إننا نشتغل مع جامعة نايف للتوقيع على مذكرة تفاهم مع المرصد الوطني للإجرام"، لتعزيز العلاقات الوثيقة معها، مشيرا إلى "أننا نشترك معها في أهدافها الرامية للوقاية من الجريمة ومكافحة التطرف والإرهاب وحماية حقوق الإنسان".



وأضاف السيد وهبي، أن "هناك تعاونا وبرامج مشتركة بين قطاع العدل والجامعة حيث شاركت هذه الأخيرة في ندوة بالرباط حول الأحكام البديلة وستشارك بعد شهرين في ندوة في طنجة حول الأمن السيبراني والجرائم الالكترونية"، مبرزا أن "قطاع العدل سيواصل العمل مع جامعة نايف العربية في هذه البرامج المثمرة".

وخلال هذه الجولة التفقدية في الجامعة، زار الوزير مقر مركز الجرائم السيبرانية والأدلة الرقمية، كما زار المكتبة التي تضم مئات الإصدارات من الكتب والدراسات المتخصصة والتي أضحت الجامعة بفضلها رائدة عربي ا من حيث الإصدارات العلمية في المجال الأمني. يذكر أن عبد اللطيف وهبي يزور الرياض للمشاركة في "المؤتمر العدلي الدولي" الذي أنهى أعماله اليوم الإثنين.



ومع: 06 مارس 2023





