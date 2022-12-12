وزير العدل يجري بأديس أبابا محادثات مع نظيرته من جمهورية الكونغو الديمقراطية

أجرى وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، بأديس أبابا، محادثات مع وزيرة الدولة، حافظة الأختام، ووزيرة العدل بجمهورية الكونغو الديمقراطية، ميتومبو كييس روز، تمحورت حول التعاون الثنائي.

وتطرق الوزيران،خلال هذا الاجتماع، للقضايا ذات الاهتمام المشترك واتفقا على تعزيز التعاون بين وزارتي العدل بالبلدين.

ووجه السيد وهبي، بهذه المناسبة، دعوة إلى السيدة كييس روز من أجل زيارة المغرب في متم شهر يناير المقبل لتعزيز هذا التعاون.

وجددت وزيرة العدل الكونغولية، في تصريح عقب هذه المحادثات، التي تأتي على هامش أشغال الدورة الثامنة للجنة التقنية المتخصصة المعنية بالعدالة والشؤون القانونية للاتحاد الإفريقي/ المنعقدة بأديس أبابا، التأكيد على رغبة بلادها في تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين.

وأضافت “تطرقنا للتعاون بين وزارتي العدل في البلدين واتفقنا على تعزيز علاقاتنا كبلدين صديقين خلال الأيام المقبلة”.

ويشارك وزير العدل بأديس أبابا في أشغال الدورة الثامنة للجنة التقنية المتخصصة المعنية بالعدالة والشؤون القانونية للاتحاد الإفريقي، التي انطلقت أمس السبت.

ويقود السيد وهبي الوفد المغربي المشارك في هذا الاجتماع، بحضور على الخصوص السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة، محمد عروشي.

(ومع 11/12/2022)