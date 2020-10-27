وزير خارجية جزر القمر : الوحدة الترابية للمملكة غير قابلة للنقاش

أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجزر القمر، المكلف بالجالية، ظهير ذو الكمال، يوم الاثنين بالرباط، أن الوحدة الترابية للمملكة غير قابلة للنقاش، مشددا على أن الصحراء أرض مغربية.

وأبرز السيد ذو الكمال خلال ندوة صحفية مشتركة مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، في أعقاب حفل تدشين سفارة اتحاد جزر القمر بالرباط، أن "الصحراء أرض مغربية، قلناها، وسنقولها في كل مكان". وأضاف أن "الوحدة الترابية للمملكة غير قابلة للنقاش، إنه مكسب"، مسجلا أن تدشين بلاده لقنصلية بالعيون دليل على تعلقها بالوحدة الترابية للمملكة.

من جهته، أعرب السيد بوريطة عن شكره لجزر القمر على دعمها المستمر للوحدة الترابية للمملكة. وأوضح الوزير أن جزر القمر كانت، في الجماعة الإنمائية للجنوب الإفريقي، وفي الاتحاد الإفريقي، وفي الأمم المتحدة، وفي كل الهيئات الإقليمية والدولية، في طليعة الداعمين للمغرب فيما يتعلق بوحدته الترابية، مذكرا بأن اتحاد جزر القمر كان أول دولة تفتتح قنصلية لها بالعيون. ت/

(ومع 26/10/2020)