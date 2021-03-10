وسيلة إعلام شيلية : بافتتاحها قنصلية عامة في العيون، تقدم الأردن دعما كبيرا لمبادرة الحكم الذاتي في الصحراء تحت السيادة المغربية

كتب الموقع الإخباري الشيلي "إل بيريوديسطا" أن قرار الأردن فتح قنصلية عامة في العيون هو تعبير عن دعم كبير للمغرب ولمبادرة الحكم الذاتي في الصحراء تحت السيادة المغربية.

وأضاف الموقع الإخباري أن هذا القرار، الذي أعلن عنه العاهل الأردني عبد الله الثاني في نونبر الماضي، هو الأحدث ضمن قائمة قرارات الدول التي أعربت عن دعمها لسيادة المملكة على صحرائها، مذكرا باعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية وتأكيدها على أن مبادرة الحكم الذاتي هي "الحل الوحيد لهذا النزاع المفتعل" حول الوحدة الترابية للمملكة.

وأكد، في هذا الصدد، أن الصحراء هي "تراب تاريخي للمغرب" مسلطا الضوء على تصريحات أستاذ القانون الدولي العام الأردني، عمر محمود أعمر، الذي اعتبر فيها أن قرار الأردن هو تأكيد للحق التاريخي الثابت وغير المنقوص للمغرب بسيادته على كامل أراضيه بما يتماشى مع القانون الدولي.

وأضاف أن افتتاح هذه القنصلية يعتبر في نفس الوقت تعزيزا للصف العربي لمواجهة القضايا المصيرية، كما يعكس متانة العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين وتجذرها في التاريخ.

وتابعت وسيلة الإعلام الشيلية أن الأكاديمي الأردني اعتبر أن تعزيز سيادة المغرب على كامل أراضيه يسهم في تسريع وتيرة التنمية بكافة جهات المملكة، بما يحقق الرفاه والازدهار لساكنة هذه المناطق.

وذكر "إل بيريوديسطا" أن القنصلية الأردنية رفعت عدد القنصليات العامة التي تم افتتاحها بالعيون في أقل من عام إلى 11 قنصلية، فضلا عن قنصليات أخرى جرى افتتاحها في مدينة الداخلة.

ومع:10/03/2021