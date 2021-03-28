وسيلة إعلام شيلية : منصة المنتجات الكيماوية المغرب - نيجيريا، رمز "شراكة بينية إفريقية" ناجحة

كتب الموقع الإخباري الشيلي "إل بيريوديسطا" أن منصة المنتجات الكيماوية، التي توجد في طور الإنجاز في إطار شراكة بين المغرب ونيجيريا، هي رمز "شراكة بينية إفريقية" ناجحة ستجعل نيجيريا "قطبا إقليميا وعالميا للأسمدة".

وأضاف "إل بيريوديسطا" أن المغرب طور، منذ عام 2016، "شراكة استراتيجية" مع نيجيريا، لاسيما لمساعدة عملاق غرب إفريقيا على تحقيق أهدافه في مجال الأمن الغذائي.

ويروم المشروع، الذي تحدث عنه مؤخرا الرئيس النيجيري، محمدو بوهاري، إنتاج الأمونياك والحامض الفوسفوري، وحامض الكبريت وأسمدة النيتروجين-الفوسفور-البوتاسيوم وغيرها، وذلك من خلال الجمع بين الفوسفات القادم من المغرب واحتياطيات الغاز من نيجيريا.

وذكرت وسيلة الإعلام الشيلية أن الرئيس بوهاري أشار إلى أن المنصة الجديدة، التي رصدت لإنجازها استثمارات مالية تقدر ب 3ر1 مليار دولار، ستدخل خلال الأشهر المقبلة حيز التشغيل في إطار مشروع الشراكة بين البلدين الإفريقيين.

وتابعت أن الرئيس أكد أنه "اتفق مع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على تمديد الاتفاقية الحالية المبرمة بين المغرب ونيجيريا لتوريد الفوسفات. نحن مقتنعون بأنه من أجل ترسيخ وتعزيز النجاحات المحرزة حتى الآن، علينا ضمان توريد المواد الأولية لمنشآت الخلط".

وقال الرئيس النيجيري، "عندما ستنضاف هذه المشاريع إلى 44 مصنعا قائما للخلط، ستصبح نيجيريا بالفعل قطبا إقليميا وعالميا للأسمدة".

واغتنم الرئيس بوهاري هذه المناسبة وتوجه، باسم كافة النيجيريين، بعبارات الشكر ل "صديقه" و "أخيه" صاحب الجلالة الملك محمد السادس، على دعمه لهذه التجربة الرائعة.

وخلص الرئيس النيجيري إلى القول إن "هذه الشراكة، التي ستعود بالنفع على الطرفين، هي مثال حقيقي لما يجب أن تكون عليه التجارة والشراكة البينية الإفريقية".

ومع:28/03/2021