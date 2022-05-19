وضع منصة رقمية مخصصة للطلبة المغاربة العائدين من أوكرانيا لتحميل الوثائق المتعلقة بدراساتهم إلى غاية 31 ماي

أفادت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار أنها وضعت رهن إشارة الطلبة المغاربة العائدين من أكرانيا منصة رقمية قصد تحميل الوثائق المتعلقة بدراساتهم بالجامعات الأوكرانية، وذلك ابتداء من 17 ماي إلى 31 ماي 2022.

وذكرت الوزارة، في بلاغ لها يوم الأربعاء، أنه يمكن الولوج إلى هذه المنصة عبر الرابط التالي : https://etudiants-ukraine.enssup.gov.ma.

وأهابت الوزارة بالطلبة المعنيين إيلاء كامل الاهتمام لتحميل الوثائق المطلوبة في الآجال المحددة، مشيرة إلى أن المنصة ستغلق في أجل أقصاه 31 ماي 2022 على الساعة الثانية عشر ليلا.

(ومع 18/05/2022)