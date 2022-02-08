وفاة الطفل ريان.. واشنطن تعرب عن تعازيها وتشيد بتفاني فريق الإنقاذ وتضامن الشعب المغربي

أعربت وزارة الخارجية الأمريكية، يوم الاثنين، عن “تعازيها الحارة لأسرة ريان ولجميع المغاربة”، إثر الحادث المأساوي الذي أودى بحياة الطفل البالغ 5 سنوات، بعد سقوطه في بئر ضواحي شفشاون.

وقال المتحدث باسم الدبلوماسية الأمريكية، نيد برايس، في بيان: “اليوم نشاطر الشعب المغربي حزنه إثر وفاة ريان أورام، ذي الخمس سنوات، والذي توفي بشكل مأساوي بعد سقوطه، الأسبوع الماضي، في بئر في منطقة شمال البلاد، رغم عملية إنقاذ بطولية استمرت لأربعة أيام”.

وأضاف أنه “على غرار الملايين من الأشخاص حول العالم، تأثرنا بتفاني فريق الإنقاذ وتضامن الشعب المغربي الذي كان يأمل بقاء ريان على قيد الحياة”.

وعلى إثر الحادث المفجع الذي أودى بحياة الطفل ريان اورام، أجرى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، اتصالا هاتفيا مع السيد خالد اورام، والسيدة وسيمة خرشيش والدي الفقيد.

وبهذه المناسبة المحزنة، أعرب جلالة الملك، نصره الله، عن أحر تعازيه وأصدق مواساته لكافة أفراد أسرة الفقيد في هذا المصاب الأليم، الذي لا راد لقضاء الله فيه، داعيا الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم ذويه جميل الصبر وحسن العزاء، في فقدان فلذة كبدهم.

وجرى، ظهر أمس الاثنين، في جنازة مهيبة بجماعة تمروت (اقليم شفشاون)، تشييع جثمان الطفل ريان اورام.

ومع 08/02/2022