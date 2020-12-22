وفد أمريكي-إسرائيلي من مستوى عال يزور ضريح محمد الخامس

قام وفد أمريكي-إسرائيلي، من مستوى عال، يوم الثلاثاء، بزيارة ضريح محمد الخامس بالرباط، حيث ترحم على روحي جلالة المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني طيب الله ثراهما.

ويترأس الوفد الأمريكي - الإسرائيلي، الذي يقوم بزيارة للمغرب، المستشار الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السيد جاريد كوشنر، ومستشار الأمن القومي الإسرائيلي، السيد مائير بن شبات.

وبعد وضع إكليل من الزهور على قبري جلالة المغفور لهما، قام المستشار الخاص للرئيس الأمريكي ومستشار الأمن القومي الاسرائيلي، بالتوقيع في الدفتر الذهبي للضريح.

ومع:22/12/2020