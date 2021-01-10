وفد أمريكي رفيع المستوى يزور مقر القنصلية الأمريكية العامة المرتقبة بالداخلة

قام وفد أمريكي رفيع المستوى، برئاسة مساعد كاتب الدولة الأمريكي المكلف بقضايا الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، السيد ديفيد شينكر، يوم الأحد بزيارة لمقر القنصلية الأمريكية العامة المرتقبة بالداخلة.

وقام الوفد الأمريكي الذي كان مرفوقا بوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، وسفير الولايات المتحدة الأمريكية بالرباط السيد ديفيد فيشر، بجولة داخل مقر القنصلية العامة المرتقبة.

حضر هذه الجولة ، على الخصوص، والي جهة الداخلة - وادي الذهب عامل إقليم وادي الذهب السيد لمين بنعمر، ورؤساء المجالس المنتخبة.

وكان السيد شينكر قد حل، أمس السبت بمدينة الداخلة، محطته الثانية في الجولة التي يقوم بها إلى الصحراء المغربية بعد محطة العيون.

وتأتي هذه الزيارة تتويجا لإصدار السيد دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، خلال اتصال هاتفي مع صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مرسوما رئاسيا، بما له من قوة قانونية وسياسية ثابتة، وبأثره الفوري، يقضي باعتراف الولايات المتحدة الأمريكية، لأول مرة في تاريخها، بسيادة المملكة المغربية الكاملة على كافة منطقة الصحراء المغربية.

(ومع 10/01/2021)