وفد إسباني يستشرف من العيون آفاق التعاون الرياضي مع أندية الصحراء المغربية

استشرف وفد إسباني مساء يوم الثلاثاء بالعيون، آفاق التعاون في المجال الرياضي مع رئيسة العصبة الوطنية لكرة القدم النسوية رئيسة النادي البلدي للعيون، خديجة إيلا.

وقام الوفد الإسباني الذي يضم مديرة الكرة النسوية بالاتحاد الإسباني لكرة القدم النسوية، ماريا تاتو ميرا، والمدرب الرياضي لنادي أتلتيك بيلباو الفصيل النسوي، خوسيبا أغيري، بزيارة منشأت النادي البلدي النسوي للعيون، الممارس بالقسم الأول، ومرافق المركب الرياضي الشيخ محمد لغضف والقاعات الرياضية المبثوثة بمختلف أحياء العيون .

وبحث الطرفان إمكانية توقيع اتفاقية شراكة بين النادي البلدي النسوي العيون ومكتب الكرة النسوية بالاتحاد الإسباني لكرة القدم النسوية، لغرض الاستفادة من تجربة الأندية الإسبانية بالمجال.

وأعرب الوفد الإسباني عن إعجابه بجودة البنيات التحتية الرياضية التي تتوفر عليها مدينة العيون والتجهيزات العصرية الموفرة للنادي البلدي العيون، والذي وقع قبل اتفاقيات تعاون وشراكة مع ناديي برشلونة الإسباني وسمبدوريا الإيطالي.

وكان الوفد قد أجرى بالرباط مباحثات مع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، فوزي لقجع، وزار مركز محمد السادس لكرة القدم.

ومع:17/03/2021