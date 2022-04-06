وفد برلماني برئاسة السيد الطالبي العلمي يقوم بزيارة عمل للبرلمان الأوروبي بستراسبورغ

يقوم وفد برلماني مغربي، يقوده رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي، بزيارة عمل، يومي الأربعاء والخميس، للبرلمان الأوروبي في ستراسبورغ.

ويرافق السيد الطالبي العلمي خلال هذه الزيارة، التي تأتي بدعوة من روبرتا ميتسولا، رئيسة البرلمان الأوروبي، وفد يضم بالخصوص لحسن حداد، رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، والكاتب العام لمجلس النواب نجيب الخدي.

وتندرج هذه الزيارة في إطار المشاورات السياسية المنتظمة بين البرلمانين، حيث سيجري خلالها السيد الطالبي العلمي محادثات مع رئيسة البرلمان الأوروبي، وكذا مع عدد من المسؤولين البرلمانيين الأوروبيين، من بينهم رؤساء مجموعات ولجان.

وبنفس المناسبة، ستترأس السيدة ميتسولا، رفقة نائبة رئيسة البرلمان الأوروبي بينا بيسيرنو، اجتماع وفد البحر الأبيض المتوسط ، حيث ستسلم رسميا رئاسة الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط إلى السيد الطالبي العلمي.

وسيقدم السيد الطالبي العلمي، بصفته الرئيس الجديد لهذه الجمعية البرلمانية المتوسطية، الأولويات السياسية للرئاسة المغربية، بالإضافة إلى جدول أنشطتها.

(ومع 06/04/2022)