وفد علمي سويسري بالعيون لمواكبة الكلية الجديدة للطب

قام وفد من معهد البحث العلمي السويسري بزيارة لمدينة العيون، من أجل مواكبة الكلية الجديدة للطب والصيدلة.

وتندرج هذه الزيارة، التي تمتد لأربعة أيام، في إطار الشراكة بين معهد البحث العلمي السويسري وكلية الطب والصيدلة بالعيون التابعة لجامعة ابن زهر.

وتروم هذه الزيارة، حسب مسؤولي الكلية، تقوية التبادل الثقافي والمعرفي بين الجامعات المغربية ونظيراتها السويسرية، بهدف تعزيز التعاون بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط في مجالات الصحة والتكوين والبحث العلمي.

وفضلا عن الدروس العلمية المقدمة من طرف أساتذة سويسريين في مجالات الصحة والعلوم الطبية لفائدة طلبة كلية الطب والصيدلة بالعيون، قدم الوفد السويسري هبة شملت عددا من الآليات والأدوات المتعلقة بعلم التشريح.

وتعكس هذه المبادرة أهمية الجهد المشترك بين كلية الطب والصيدلة ومعهد البحث العلمي السويسري من أجل تنمية قدرات الطلبة والباحثين بالجهة في مجالي الطب والصحة.

وتتزامن هذه الزيارة مع تخليد الشعب المغربي للذكرى الـ 46 للمسيرة الخضراء، والاحتفاء بذكرى مرور 100 سنة على إرساء العلاقات بين المملكة المغربية والجمهورية السويسرية.

وفي بداية شهر أكتوبر الجاري، التحق 100 طالب بالكلية الجديدة للطب والصيدلة في العيون، برسم الموسم الجامعي 2021-2022.

وتهدف المؤسسة، التي تطلب إنجازها غلافا ماليا قدره 257 مليون درهم، إلى تكوين أطباء قادرين على تلبية احتياجات ساكنة الجهات الجنوبية الثلاث للمملكة (العيون - الساقية الحمراء، وكلميم - واد نون، والداخلة - وادي الذهب) في ما يخص الخدمات الصحية.

ويندرج هذا المشروع، وهو أحد مشاريع النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية الذي أعطى انطلاقته صاحب الجلالة الملك محمد السادس في سنة 2015، في إطار استراتيجية المغرب لتكوين 3300 طبيب سنويا، بهدف مضاعفة العرض الطبي، والانتقال من 6 إلى 10 أطباء لكل 10 آلاف نسمة.

ومع 29/10/2021