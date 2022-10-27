وفد من رؤساء أركان القوات المسلحة للبلدان الأعضاء في مبادرة "5 زائد 5 دفاع" يزور ضريح محمد الخامس

قام وفد من رؤساء أركان القوات المسلحة للبلدان الأعضاء في مبادرة "5 زائد 5 دفاع"، اليوم الخميس بالرباط، بزيارة لضريح محمد الخامس، حيث ترحموا على روحي جلالة المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني طيب الله ثراهما.

وتأتي زيارة هذا الوفد بمناسبة مشاركته في الاجتماع الرابع عشر لرؤساء أركان القوات المسلحة للبلدان الأعضاء في مبادرة "5 زائد 5 دفاع"، وهي فرنسا وإيطاليا وليبيا ومالطا وموريتانيا والمغرب والبرتغال وإسبانيا.

وخلال هذه الزيارة التي جرت بحضور السيد عبد الحق المريني، مؤرخ المملكة ومحافظ ضريح محمد الخامس، وقع أعضاء الوفد على الدفتر الذهبي للضريح.

وتعد "مبادرة 5 + 5 دفاع"، التي تم إطلاقها في 2004، منتدى للتشاور والتفاهم المتعدد الأطراف بين ضفتي غرب المتوسط.

وتضم المبادرة خمس دول من الضفة الجنوبية للمتوسط وهي: الجزائر، وليبيا، وموريتانيا، والمغرب، وتونس، وخمس دول من الضفة الشمالية وهي فرنسا، وإيطاليا، ومالطا، والبرتغال، وإسبانيا. ويعتبر هذا المنتدى إطارا تفضيليا لتعزيز المعرفة المتبادلة والتبادل حول الرهانات الأمنية المشتركة للفضاء 5 + 5. وتتم رئاسته بالتناوب.



ومع: 27 أكتوبر 2022