وكالة أنباء أرجنتينية : وفاء لالتزامه تجاه شعبه، جلالة الملك يطلق أول حملة تلقيح ضد فيروس كورونا المستجد في إفريقيا

كتبت وكالة الأنباء الأرجنتينية "طوطال نيوز"، أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ووفاء من جلالته لالتزامه تجاه شعبه، أطلق أول حملة تلقيح ضد فيروس كوفيد-19 في إفريقيا.

وأضافت الوكالة، في مقال للأكاديمي الأرجنتيني أدالبرتو أغوزينو، أن جلالة الملك "تلقى الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لكوفيد-19، وأعطى جلالته المثال وغرس الثقة مع بداية الحملة الوطنية للتلقيح التي تهدف إلى تطعيم حوالي 80 في المائة".

وذكرت، في هذا الصدد، بأن المملكة اقتنت، بهدف حماية مواطنيها، 66 مليون جرعة من اللقاحين البريطاني "أسترا-زينيكا" والصيني "سينوفارم".

وتابعت وسيلة الإعلام الأرجنتينية أنه تمت تعبئة 2880 مؤسسة رعاية صحية أولية لتنفيذ الحملة، وتجهيزها بغرف تبريد في جميع أنحاء البلاد، مشيرة إلى أن العملية تهم، بشكل خاص، الأشخاص المعرضين للإصابة بالفيروس ومضاعفاته وهم مهنيو الصحة الذين تفوق أعمارهم أربعين سنة والسلطات العمومية والقوات المسلحة الملكية، وكذا أفراد أسرة التعليم الذين تزيد أعمارهم عن 45 عاما.

وتشمل أيضا الأشخاص المسنين الذين تزيد أعمارهم عن 75 عاما، وسكان المناطق التي تشهد ارتفاعا في عدد حالات الإصابة بالفيروس.

وسجلت الوكالة أنه بفضل الرؤية الاستباقية والإجراءات التي قام بها جلالة الملك في الوقت المناسب، بات المغرب أول بلد في إفريقيا وأحد البلدان الأولى في العالم التي تطلق حملة تطعيم مجانية ضد الفيروس.

ومع:30/01/2021