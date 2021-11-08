وكالة أنباء هندية : الخطاب الملكي يؤكد مجددا أن مغربية الصحراء حقيقة راسخة

كتبت وكالة الأنباء الهندية “ذي نيوز أجانسي” أن الخطاب الذي ألقاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، يوم السبت، بمناسبة الذكرى الـ46 للمسيرة الخضراء المظفرة، جدد التأكيد على أن مغربية الصحراء هي حقيقة راسخة.

وذكرت الوكالة أن الخطاب الملكي، الذي تميز بالحكمة، والصراحة والوضوح، وجه رسالة واضحة للمجتمع الدولى مفادها أن البلدان التي تتطلع إلى شراكة ذات مصداقية مع المملكة يتوجب أن تعترف بسيادتها على صحرائها وأن تأخذ بعين الاعتبار المصالح المشتركة.

وأضافت الوكالة أن جلالة الملك أكد أيضا أن “مغربية الصحراء لم تكن يوما، ولن تكون أبدا مطروحة فوق طاولة المفاوضات ؛ وإنما الممكلة تتفاوض من أجل إيجاد حل سلمي لهذا النزاع الإقليمي المفتعل”.

وأشارت وكالة الأنباء الهندية إلى أن الخطاب الملكي جدد التأكيد، من جانب آخر، على التزام المغرب بالعملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، بخصوص النزاع الإقليمي المصطنع حول الصحراء المغربية.

وسلطت الوكالة الضوء على مواصلة تنفيذ المشاريع التنموية في الأقاليم الجنوبية للمملكة وتوسيع المشاركة السياسية لسكانها في تدبير الشؤون المحلية والجهوية.

وذكرت وكالة الأنباء الهندية أنه في الأشهر الأخيرة، شهدت قضية الصحراء، القضية المقدسة لدى كافة المغاربة، عدة تطورات ملموسة، وخاصة ما يتعلق بتأمين المعبر الحدودي الكركارات واستعادة حرية تنقل الأشخاص والبضائع بين المغرب وموريتانيا.

ومع:08/11/2021