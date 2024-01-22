وكالة بيت مال القدس الشريف تحصل على شهادة "الآيزو" الدولية لمقاييس إدارة الجودة (بلاغ)

أعلنت وكالة بيت مال القدس الشريف أنها توصلت، اليوم الاثنين، بشهادة المطابقة لمواصفات الجودة "ISO"، كانت قد حازتها في متم سنة 2023 في إدارة التبرعات وإجراءات تمويل وتنفيذ المشاريع في القدس، وذلك بعد استيفاء متطلبات المواصفة القياسية الدولية (ISO 9001 :2015) الخاصة بمقاييس إدارة الجودة.



وذكرت وكالة بيت مال القدس الشريف، في بلاغ لها، أن هذا الاعتراف يأتي تتويجا لمسار تحديث الإدارة الذي انطلق مع بداية العام 2023 ورقمنتها وتحسين تدبيرها المالي والإداري، وتنويع مصادر تمويلها، وتشغيل المنصات الرقمية الخاصة بتتبع المشاريع وتسيير الحملات الرقمية والعامة لجمع التبرعات، حسب أحكام ومقتضيات النظام الأساسي للوكالة ولنظامها المالي.



وأوضح المصدر ذاته أن هذا التتويج سيمكن وكالة بيت مال القدس الشريف من تعزيز صورتها لدى الشركاء والمانحين والممولين، كمؤسسة تعتمد مقاييس الجودة والشفافية حسب المعايير الدولية في التدبير والمحاسبة، وتنفيذ المشاريع وتتبعها وتقويمها.



وأضاف أن الوكالة حصلت على هذه الشهادة الدولية المرموقة بعد تدقيق خارجي تفصيلي ومكثف، شمل صياغة دليل المساطر الخاص بنظام الجودة، وإخضاع الأطر والعاملين في الأقسام المالية والإدارية لدورات تدريبية مكثفة، لإكسابهم المعرفة اللازمة بمفاهيم ومتطلبات المواصفة والالتزام الصارم بمقاييس الجودة.



وأشار إلى البلاغ أن الوكالة تتطلع، خلال المرحلة المقبلة، إلى حيازة شهادات أخرى لمقاييس الجودة تهم، على الخصوص، حماية المعطيات، وتجويد الخدمة المقدمة للمانحين والممولين والمتبرعين، وتعزيز معايير الشفافية المعتمدة في الوكالة.



ومع: 22 يناير 2024