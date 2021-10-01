وكالة بيت مال القدس تشارك في “إكسبو دبي 2020” ببرمجة متنوعة تبرز حضورها الفعال في المدينة المقدسة

تشارك وكالة بيت مال القدس الشريف، التابعة للجنة القدس، برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في فعاليات معرض دُبي العالمي “إكسبو دُبي 2020” ببرمجة متنوعة ضمن “أسبوع بيت مال القدس”، تتضمن على الخصوص معارض وندوات ولقاءات، تُبرز حضور الوكالة الفعال والوازن في المدينة المقدسة.



وسيقام “أسبوع بيت مال القدس” ، وفق بلاغ للوكالة ، في الفترة ما بين 3 و 7 أكتوبر الجاري وسيبرز قيم التسامح التي كرسها “نداء القدس”، كما يعرض برامج الوكالة للتنمية البشرية وإستراتيجيتها الموجهة للناشئة لحماية البيئة وتوازن المحيط الطبيعي بالقدس.



ويستلهم برنامج وكالة بيت مال القدس ، في المعرض ، بحسب البلاغ ،قيم التسامح التي كرسها “نداء القدس”، الذي وقعه أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس مع قداسة بابا الفاتيكان البابا فرنسيس في الرباط يوم 30 مارس 2019 والذي يحض على المحافظة والنهوض بالطابع الخاص للقدس كمدينة متعددة الأديان، والبعد الروحي والهوية الفريدة للمدينة المقدسة.



ويتضمن البرنامج ثلاث معارض متنوعة، تقدم من خلالها أبرز المحطات المشرقة في عمل لجنة القدس على مدى دوراتها العشرين الماضية، وهو العمل الذي يقوم على منهجية حكيمة، تُزاوج بين المسارين السياسي والقانوني من جهة، والاجتماعي الميداني من جهة أخرى.



وبالاضافة إلى ذلك يُجسد الحدث المقاربة الاجتماعية في عمل بيت مال القدس، من خلال معرض يضم صور أطفال القدس خلال زياراتهم للمغرب في دورات المخيم الصيفي السنوية بعنوان “من القدس إلى الرباط: بسمات متقاطعة”، ومعرض آخر بعنوان “كزدورة” في القدس وهي جولة تقود الزائرين إلى بعض معالم القدس العتيقة.



من جهة أخرى يتضمن البرنامج إقامة سوق افتراضي لمحترفات الصناعة اليدوية ومنتجات الجمعيات الفلسطينية بالقدس عبر منصة التسويق (دلالة) للتجارة التضامنية والاجتماعية، التي تم إطلاقها مؤخرا، وذلك في تقاطع مع مشروع “مبادرات أهلية من أجل برنامج مستدام للتنمية البشرية في القدس BMAQ-CISdep”، الموجه لتمويل مشاريع جمعيات المجتمع المدني، لإبراز الأهمية التي توليها الوكالة لهذا القطاع، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة.



وانخراطا من الوكالة في تكريس بُعد المحافظة على البيئة في معرض إكسبو دُبي 2020″، يشتمل البرنامج على لقاءات وندوات تبرز طابع الاستدامة، بعيد المدى، الذي تُدافع عنه الوكالة في عملها من بينها ندوة افتراضية بتقنية التناظر المرئي عن بُعد حول التوازن الطبيعي في القدس من خلال مشروع النوادي البيئية في مدارس القدس، الذي يهدف إلى تربية الناشئة على المحافظة على البيئة، بمشاركة الأستاذ إسماعيل الرملي، منسق برامج ومشاريع الوكالة في القدس والأستاذة سناء طحطح، باحثة متخصصة في علوم البيئة من القدس، إضافة إلى المهندس إبراهيم أبو العباس، الخبير في نُظم الطبيعة والسياحة البيئية.



وخلص البلاغ إلى أنه سيتم الافتتاح الرسمي ل “أسبوع بيت مال القدس” في إكسبو دبي 2020 يوم الاثنين 4 أكتوبر بجناح منظمة المتعاون الإسلامي بالمنقطة الزرقاء، فيما تتوزع باقي الأنشطة المبرمجة على قاعات Expo live pavilion بالمنطقة البرتقالية.



ومع:01/10/2021



