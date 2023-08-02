وكالة بيت مال القدس ومحافظة القدس توقعان اتفاقية لدعم الاسر المقدسية

وقعت وكالة بيت مال القدس الشريف ومحافظة القدس، اليوم الاربعاء ، اتفاقية تعاون ودعم مشاريع تمكين أسر مقدسية في إطار مشاريع انتاجية صغيرة .



وتهدف الاتفاقية ، التي وقعها عن وكالة بيت مال القدس الشريف ، منسق برامج ومشاريع الوكالة في القدس، اسماعيل الرملي، وعن المحافظة نائب المحافظ، عبد الله صيام، الى تمكين ودعم الاسر المقدسية في اطار دعم المشاريع الصغيرة والانتاجية وتمكين المرأة في محافظة القدس وتحديدا في الضواحي التي تعيش ظروفا اقتصادية صعبة.



ويأتي التوقيع على الاتفاقية في سياق عمل وكالة بيت مال القدس الشريف ومواصلة أداء واجبها الميداني تحت الاشراف الشخصي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، حيث تبلغ كلفة مشاريع الدعم المنصوص عليها في الاتفاقية 60 ألف دولار في المرحلة الاولى .



وأكد المدير العام للوكالة، محمد سالم الشرقاوي، في كلمة بالمناسبة، على وفاء الوكالة بالتزاماتها، وفق التوجيهات الملكية الكريمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ، رئيس لجنة القدس، في تنويع مشاريع التنمية البشرية ودعم العائلات المقدسية في جميع مناطق القدس، بما في ذلك مناطق خارج الجدار، بتنسيق وشراكة مع المؤسسات الفلسطينية ذات الاختصاص وعلى رأسها محافظة القدس.



وأبرز أن العمل الذي تقوم به محافظة القدس في ظروف صعبة، أحيانا، في خدمة أهل المدينة يستحق الدعم والمساندة من كل المؤسسات الداعمة، بناء على نموذج يراعي الحاجيات الحقيقية الفئات المحتاجة.



وأشار الى نماذج ناجحة من الشراكة والتعاون تربط الوكالة بمؤسسات فلسطينية في القدس جديرة بالاهتمام ويمكن البناء عليها، وذلك لحرص هذه المؤسسات على الالتزام بشروط وبمعايير التعاقد المعتمدة في الوكالة، والتي تراعي خصوصية المدينة وظروف الاشتغال بها.



من جهته، ثمن نائب محافظ القدس الجهود التي تبذلها وكالة بيت مال القدس في خدمة المؤسسات في المدينة وفق توجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس.



وأعرب عن تقديره لمنهجية عمل الوكالة التي تلامس احتياجات الناس وتعمل على تعزيز صمودهم في المدينة، مشيرا الي أن هذه الاتفاقية تمهد لمجموعة من الخطوات القادمة في اطار التعاون الدائم والمستمر مع الوكالة.



وذكر صيام أنه جرى الحديث بالمناسبة مع مسؤولي الوكالة حول سبل تمكين المقدسيين ومؤسساتهم لمواجهة التحديات التي يواجهونها.



ومع: 02 غشت 2023