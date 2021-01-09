ولد الرشيد : الزيارة "التاريخية" للسيد شينكر إلى العيون تؤكد الدعم "الواضح" للولايات المتحدة الأمريكية لمغربية الصحراء

قال رئيس مجلس جهة العيون - الساقية الحمراء، سيدي حمدي ولد الرشيد، إن الزيارة "التاريخية" التي قام بها مساعد كاتب الدولة الأمريكي المكلف بشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ديفيد شينكر، يوم السبت للعيون، تؤكد دعم الولايات المتحدة "الواضح والصريح" لمغربية الصحراء.

وأكد السيد ولد الرشيد، ، أنها "الزيارة الأولى لمسؤول أمريكي رفيع المستوى إلى العيون" منذ اندلاع النزاع المفتعل حول مغربية الصحراء قبل أزيد من 40 عاما، مضيفا أن زيارة السيد شينكر إلى عاصمة الأقاليم الجنوبية تأتي بعد إعلان الولايات المتحدة قرارها الاعتراف، لأول مرة في تاريخها، بالسيادة الكاملة والتامة للمغرب على كامل صحرائه.

وأضاف "إنه موقف لا يشوبه أي غموض من جانب الولايات المتحدة بشأن سيادة المغرب على صحرائه، ويؤكد أيضا أن الحكم الذاتي هو الإطار الوحيد لتسوية هذه القضية".

وكان السيد شينكر قد حل، بمدينة العيون، حيث زار الحي الدبلوماسي الذي يحتضن قنصليات عدد من الدول، وكذا مقر بعثة الأمم المتحدة إلى الصحراء (المينورسو).

كما حضر حفل إطلاق مركز "TIBU Laâyoune Center by US Embassy Morocco"، المخصص لتطوير القدرات الحركية والمعرفية والاجتماعية، بهدف تشجيع تحول دائم عبر الرياضة.

العيون/ ومع 09 يناير 2021