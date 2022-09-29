الأقسام التحضيرية للمدارس العليا.. عملية استثنائية لتسجيل التلاميذ

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أنه سيتم الشروع، من خلال عملية إضافية واستثنائية، في تسجيل التلميذات والتلاميذ المرتبين حسب الاستحقاق وفي حدود المقاعد المتبقية، لولوج الأقسام التحضيرية للمدارس العليا برسم السنة الدراسية 2022- 2023 .

وأوضح بلاغ للوزارة أنه " من أجل إعطاء فرصة إضافية للتسجيل لولوج الأقسام التحضيرية للمدارس العليا، تنهي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلى علم كافة التلميذات والتلاميذ الناجحين في امتحانات البكالوريا برسم دورة 2022، والذين تقدموا بطلبات الترشيح لولوج هذه الأقسام، أنه سيتم الشروع من خلال عملية إضافية واستثنائية في تسجيل التلميذات والتلاميذ المرتبين، حسب الاستحقاق وفي حدود المقاعد المتبقية".

ولفت المصدر ذاته إلى أن العملية ستتم وفق البرنامج التالي: بالنسبة لقسم الرياضيات والفيزياء وعلوم المهندس (03 أكتوبر 2022)، والفيزياء والكيمياء وعلوم المهندس، والتكنولوجيا والعلوم الصناعية (04 أكتوبر)، والاقتصاد والتجارة - تخصص علمي (ECS) والاقتصاد والتجارة – تخصص تكنولوجي (ECT) " 05 أكتوبر".

وأضاف البلاغ أنه يتعين على المترشحات والمترشحين إثبات حضورهم (شخصيا أو من ينوب عنهم) بمركز أو مراكز الأقسام التحضيرية التي تم ترتيبهم بها ويرغبون في التسجيل بها، حيث يقوم الراغبون منهم بالتسجيل في لائحة التباري على المناصب الشاغرة (في حالة وجودها) بإيداع تكملة ملف ترشيحهم، وذلك بتسليم نسخة من شهادة البكالوريا ونسخة من البطاقة الوطنية للتعريف لإدارة المركز، لافتا إلى أن هذه العملية تتم ابتداء من الساعة التاسعة صباحا إلى غاية الساعة الحادية عشرة صباحا.

وخلص إلى أنه بالنسبة للمترشحات والمترشحين المسجلين بمؤسسات أخرى، فيجب عليهم عدم سحب الشهادة الأصلية للبكالوريا، إلا بعد التأكد من قبولهم لولوج الأقسام التحضيرية للمدارس العليا برسم السنة الدراسية 2023-2022.

(ومع 28/09/2022)