ولي عهد أبوظبي يستقبل الجنرال دوكور دارمي بلخير الفاروق المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية



استقبل سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية يوم الثلاثاء بأبوظبي الجنرال دوكور دارمي، بلخير الفاروق، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية، قائد المنطقة الجنوبية.



وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أن الجانبين بحثا خلال اللقاء العلاقات الثنائية الأخوية بين البلدين والتعاون والتنسيق المشترك في المجالات والشؤون العسكرية والدفاعية وسبل تطويرها.



وخلال هذا الاستقبال، يضيف ذات المصدر، أبلغ المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، تحيات صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، ومتمنياته له بدوام الصحة والسعادة، ولدولة الإمارات وشعبها مزيدا من التقدم والازدهار، موضحا أن سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حمله من جهته تحياته إلى جلالة الملك، متمنيا لجلالته دوام الصحة والسعادة وللمملكة المغربية وشعبها الشقيق التقدم والرخاء في ظل قيادة جلالته الحكيمة.



واستعرض الجانبان خلال اللقاء الذي حضره الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة الإماراتية، والفريق الركن عيسى سيف بن عبلان المزروعي نائب رئيس أركان القوات المسلحة ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي،عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك.



وكان الجنرال دوكوردارمي بلخير الفاروق، قد أجرى أيضا مباحثات مع اللواء الركن صالح بن مجرن العامري قائد العمليات المشتركة بوزارة الدفاع الاماراتية ، وذلك في إطار التشاور والتنسيق المستمرين بين الأشقاء بما يدعم التواصل بين البلدين ويؤسس لعلاقات متطورة في مجالات التعاون العسكري.



وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن اللواء الركن صالح بن مجرن العامري أشاد خلال اللقاء ، بتطور مسار العلاقات الأخوية، التي تجمع البلدين، مؤكدا عمق العلاقات الأخوية التي تجمع بين دولة الإمارات والمملكة المغربية والحرص المستمر على تعزيزها وتنمية التعاون المشترك في المجالات كافة في ظل دعم ورعاية قيادتي البلدين الشقيقين.



وأكد الجانبان خلال اللقاء على عمق العلاقات الثنائية، ومستوى التنسيق المشترك بين البلدين في الشؤون العسكرية والدفاعية، والتي تسهم في تعزيز التعاون والعمل المشترك بينهما لما فيه مصلحة البلدين.



كما استُقبل المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية بواحة الكرامة بأبوظبي من قبل الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان مدير مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي، حيث استعرض لدى وصوله تشكيلة من حرس الشرف ثم وضع إكليلا أمام نصب الشهيد الذي يتكون من 31 لوحا ،يستند كل منها على الآخر كرمز للوحدة والتكاتف والتضامن بين قيادة دولة الإمارات وشعبها وجنودها الأبطال.



وقدم الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان خلال جولة قام بها المسؤول المغربي في مختلف أنحاء الواحة شرحا وافيا عن مرافقها التي ترمز إلى بطولات أبناء دولة الإمارات البواسل وتضحياتهم وتعبر عن الكثير من القيم والدلالات الوطنية الجليلة، مختتما جولته بتسجيل كلمة في سجل الزوار تعبر عن تقديره لبطولات وتضحيات شهداء دولة الإمارات.



ومع:29/09/2021



