“كوفيد-19”.. 1082 إصابة جديدة وأزيد من 18 مليون و923 ألف ملقح بالكامل



أعلنت وزارة الصحة، يوم الأربعاء، عن تسجيل 1082 إصابة جديدة ب(كوفيد-19) و1774 حالة شفاء و23 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.



وأبرزت الوزارة، في النشرة اليومية لنتائج (كوفيد-19)، أن عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد ل(كوفيد-19) بلغ 22 مليون و463 ألف و549 شخصا، فيما بلغ عدد الملقحين بالجرعة الثانية 18 مليون و923 ألف و931 شخصا.



ورفعت الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 931 ألف و973 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام 904 آلاف و552 بنسبة تعاف تبلغ 97.1 في المائة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 14 ألف و248 حالة، بنسبة فتك قدرها 1.5 في المائة.



وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة، بين الدار البيضاء-سطات (447)، والرباط-سلا-القنيطرة (298)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (120)، والشرق (38)، وبني ملال-خنيفرة (34)، ومراكش-آسفي (32)، وسوس-ماسة (31)، وفاس-مكناس (29)، والداخلة-وادي الذهب (21)، وكلميم واد نون (14)، والعيون-الساقية الحمراء (12)، ودرعة-تافيلالت (6).



وتم تسجيل الوفيات الجديدة في جهات الدار البيضاء-سطات (5)، والرباط-سلا-القنيطرة (8)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (2)، ومراكش-آسفي (3)، وسوس-ماسة (1)، وفاس-مكناس (3)، ودرعة-تافيلالت (1).



وبحسب النشرة، فقد أصبح مؤشر الإصابة التراكمي بالمغرب يبلغ 2551.1 إصابة لكل مائة ألف نسمة، بمؤشر إصابة يبلغ 2.9 لكل مائة ألف نسمة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما يصل مجموع الحالات النشطة 13 ألف و173 حالة.



وبلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة، 74 حالة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليصل مجموع هذه الحالات إلى 910 حالة، منها 459 تحت التنفس الاصطناعي (35 حالة تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي و424 تحت التنفس الاصطناعي غير الاختراقي).



وبلغ معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة ل”كوفيد-19″، نسبة 17.3 بالمائة.



ومع:29/09/2021