“كوفيد-19”.. 1098 إصابة جديدة وأزيد من 19 مليون و69 ألف ملقح بالكامل

أعلنت وزارة الصحة، ليوم الخميس، عن تسجيل 1098 إصابة جديدة ب(كوفيد-19) و1608 حالة شفاء و19 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.



وأبرزت الوزارة، في النشرة اليومية لنتائج (كوفيد-19)، أن عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد ل(كوفيد-19) بلغ 22 مليون و632 ألف و510 شخصا، فيما بلغ عدد الملقحين بالجرعة الثانية 19 مليون و69 ألف و557 شخصا.



ورفعت الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 933 ألف و71 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام 906 آلاف و160 بنسبة تعاف تبلغ 97.1 في المائة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 14 ألف و267 حالة، بنسبة فتك قدرها 1.5 في المائة.



وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة، بين الرباط-سلا-القنيطرة (400)، والدار البيضاء-سطات (391)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (76)، والشرق (67)، ومراكش-آسفي (33)، وسوس-ماسة (29)، وبني ملال-خنيفرة (25)، وفاس-مكناس (21)، والداخلة-وادي الذهب (19)، ودرعة-تافيلالت (17)، والعيون-الساقية الحمراء (16)، وكلميم واد نون (4).



وتم تسجيل الوفيات الجديدة في جهات الرباط-سلا-القنيطرة (9)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (2)، ومراكش-آسفي (3)، وسوس-ماسة (2)، وبني ملال-خنيفرة (2)، وفاس-مكناس (1).



وبحسب النشرة، فقد أصبح مؤشر الإصابة التراكمي بالمغرب يبلغ 2554.1 إصابة لكل مائة ألف نسمة، بمؤشر إصابة يبلغ 3 لكل مائة ألف نسمة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما يصل مجموع الحالات النشطة 12 ألف و644 حالة.



وبلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة، 55 حالة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليصل مجموع هذه الحالات إلى 876 حالة، منها 444 تحت التنفس الاصطناعي (36 حالة تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي و408 تحت التنفس الاصطناعي غير الاختراقي).



وبلغ معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة ل”كوفيد-19″، نسبة 16.7 بالمائة.

ومع:30/09/2021