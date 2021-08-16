“كوفيد 19”.. 3897 إصابة جديدة و5886 حالة شفاء خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة، يوم الاثنين، عن تسجيل 3897 إصابة جديدة ب”كوفيد- 19″ و5886 حالة شفاء و102 وفاة خلال ال24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة في النشرة اليومية لنتائج لـ(كوفيد-19)، أن عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد ل(كوفيد-19) بلغ 16 مليون و493 ألف و799 شخص، فيما بلغ عدد الملقحين بالجرعة الثانية 11 مليون و640 ألف و441 شخصا.

ورفعت الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس، العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 763 ألف و353 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام 673 ألف و116 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 88.2 في المائة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 11 ألف و119 وفاة بنسبة فتك قدرها 1.5 في المائة.

وسجلت الوفيات الجديدة في جهات الرباط-سلا-القنيطرة (7)، وسوس-ماسة (12)، والدار البيضاء-سطات (21)، وجهة الشرق (9)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (14)، وومراكش-آسفي (10)، وبني ملال-خنيفرة (13)، ودرعة-تافيلالت (6)، وفاس مكناس (6)، وكلميم-واد نون (3)، والعيون الساقية الحمراء (1).

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة بين الرباط-سلا-القنيطرة (1120)، وسوس-ماسة (555)، والدار البيضاء-سطات (463)، وجهة الشرق (428)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (332)، وومراكش-آسفي (326)، وبني ملال-خنيفرة (207)، ودرعة-تافيلالت (145)، وفاس مكناس (130)، وكلميم-واد نون (91)، والداخلة-وادي الذهب (75) والعيون الساقية الحمراء (25).

وبحسب النشرة، فقد أصبح مؤشر الإصابة التراكمي بالمغرب يبلغ 2092 إصابة لكل مائة ألف نسمة، بمؤشر إصابة يبلغ 10.6 لكل مائة ألف نسمة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما يصل مجموع الحالات النشطة إلى 79 ألف و118 حالة.

وبلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة 244، ليصل مجموع هذه الحالات إلى 2356، 1425 منها تحت التنفس الاصطناعي (81 تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي و1344 تحت التنفس الاصطناعي غير الاختراقي).

وبلغ معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة ل”كوفيد-19″، 50.4 بالمائة.

ومع:16/08/2021