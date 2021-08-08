“كوفيد 19”.. 8990 إصابة جديدة خلال 24 ساعة ومعدل ملء أسرة الإنعاش يفوق 44 بالمائة

أعلنت وزارة الصحة، يوم الأحد، عن تسجيل 8990 إصابة جديدة بكورونا المستجد و6959 حالة شفاء و80 وفاة خلال ال24 ساعة الماضية، فيما بلغ معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة ل”كوفيد-19″، 44.7 بالمائة.

وذكرت الوزارة في النشرة اليومية لنتائج لـ(كوفيد-19)، أن عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد ل(كوفيد-19) بلغ 15 مليون و65 ألفا و672 شخصا، فيما بلغ عدد الملقحين بالجرعة الثانية 10 ملايين و903 آلاف و123 شخصا.

ورفعت الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس، العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 696 ألف و282 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام 612 ألفا و390 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 88 في المائة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 10 آلاف و335 بنسبة فتك قدرها 1.5 في المائة.

وسجلت الوفيات الجديدة في جهات الدار البيضاء-سطات (19) والرباط-سلا-القنيطرة (4) ومراكش-آسفي (13)، وسوس-ماسة (14)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (6)، ودرعة-تافيلالت (7)، وبني ملال-خنيفرة (10)، وفاس مكناس (3)، وكلميم واد نون (1)، والعيون الساقية الحمراء (2)، إلى جانب حالة وفاة واحدة بجهة الشرق.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة بين الدار البيضاء-سطات (2334)، والرباط-سلا-القنيطرة (1508)، ومراكش-آسفي (1243)، وسوس-ماسة (1223)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (657)، والشرق (481) وبني ملال-خنيفرة (412)، ودرعة-تافيلالت (398)، وكلميم-واد نون (286)، وفاس-مكناس (226)، والعيون-الساقية الحمراء (113)، والداخلة-وادي الذهب (109).

وبحسب النشرة، فقد أصبح مؤشر الإصابة التراكمي بالمغرب يبلغ 1909 إصابة لكل مائة ألف نسمة، بمؤشر إصابة يبلغ 24 لكل مائة ألف نسمة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما يصل مجموع الحالات النشطة إلى 73 ألف و557 حالة.

وبلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة 306، ليصل مجموع هذه الحالات إلى 1600، 1042 منها تحت التنفس الاصطناعي (39 تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي و1003 تحت التنفس الاصطناعي غير الاختراقي).

ومع:08/08/2021