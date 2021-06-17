” دبلوماسي سويسري : الصحراء.. المغرب بذل جهودا “جدية وذات مصداقية

اعتبر سفير سويسرا المعتمد بالرباط غيوم شيرر أن المغرب بذل “جهودا جدية وذات مصداقية” لتسوية النزاع المصطنع حول الصحراء المغربية.

وقال السيد شيرر في حوار خص به قناة (إم 24) التابعة للمجموعة الإعلامية لوكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة مرور مائة عام على الحضور الدبلوماسي السويسري بالمملكة، “إننا نسجل الجهود الجدية وذات المصداقية التي بذلها المغرب على مر سنوات، خاصة مبادرة الحكم الذاتي التي تندرج بشكل كامل في هذا الإطار”.

وتابع أن سويسرا بلد له تقاليد عريقة في بذل المساعي الحميدة والبحث عن السلام وتعزيزه، مؤكدا أن موقفها يتحدد بمحاور معينة ، أولها مركزية منظمة الأمم المتحدة.

وذكر السفير السويسري بأن هناك موائد مستديرة سبق تنظيمها في إطار الأمم المتحدة بجنيف، مشيرا إلى استعداد بلاده “للدفع في اتجاه الاستمرار في مسلسل الحوار بين كافة الأطراف”.

ومع:17/06/2021