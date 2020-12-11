” رئيس المجموعة البرلمانية البولونية المغربية: اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على صحرائه “خطوة تاريخية إلى الأمام

أكد رئيس المجموعة البرلمانية البولونية المغربية توماش كوستوس أن قرار الولايات المتحدة الاعتراف بالسيادة الكاملة للمغرب على صحرائه يعد “خطوة مهمة للغاية وتاريخية إلى الأمام”.

وكتب السيد كوستوس، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن قرار الولايات المتحدة الاعتراف بالسيادة الكاملة للمغرب على صحرائه وفتح قنصلية في مدينة الداخلة بالأقاليم الجنوبية خطوة مهمة وتاريخية إلى الأمام.

وأبرز رئيس المجموعة البرلمانية البولونية المغربية أن “هذه التغييرات والتحولات التاريخية الجادة تستند الى الحوار والاحترام المتبادل”.

وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد أجرى، أمس الخميس، اتصالا هاتفيا مع رئيس الولايات المتحدة الأمريكية السيد دونالد ترامب. وشكلت مباحثات القائدين مناسبة لإعلان القرار التاريخي للولايات المتحدة الأمريكية بالاعتراف بالسيادة التامة والكاملة للمملكة على صحرائها.

وفي هذا السياق، وكأول تجسيد لهذه الخطوة السيادية الهامة قررت الولايات المتحدة فتح قنصلية بمدينة الداخلة، تقوم بالأساس بمهام اقتصادية.

ومع:11/12/2020