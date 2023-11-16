افتتاح أشغال مؤتمر إقليمي حول دور المؤسسات الأمنية في الوقاية من التعذيب بالقنيطرة

افتتحت صباح يوم الخميس، بالمعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة، أشغال مؤتمر إقليمي يبحث موضوع دور المؤسسات الأمنية في الوقاية من التعذيب، بمشاركة مسؤولين حكوميين وأمنيين وخبراء دوليين في السياسات الأمنية بدول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا).

ويتوخى هذا المؤتمر الإقليمي، الذي تنظمه المديرية العامة للأمن الوطني بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، على مدى ثلاثة أيام، تحت شعار "تجارب وتحديات في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط"، تشجيع المؤسسات الأمنية المعنية بدول منطقة "مينا" على مواصلة إعمال التزاماتها الدولية وتشريعاتها الوطنية في مجال الوقاية من التعذيب.

كما يتيح هذا المؤتمر، المنظم بتعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، للمؤسسات الأمنية المشاركة بالخصوص فرص تقاسم الخبرات والتجارب المؤسساتية في مجال الوقاية من التعذيب وبحث وتدارس سبل تطوير الممارسة في مجال الوقاية من هذه الآفة، وفتح المجال لمناقشة إمكانات التعاون المشترك لدعم فعاليات المؤسسات المعنية وتفعيل الالتزامات الدولية ذات الصلة.

(ومع 16/11/2023)