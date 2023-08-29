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الأنشطة الملكية
الثلاثاء 29 غشت، 2023

جلالة الملك يهنئ العداءة فاطمة الزهراء كردادي بمناسبة إحرازها على الميدالية البرونزية في سباق الماراتون

جلالة الملك يهنئ العداءة فاطمة الزهراء كردادي بمناسبة إحرازها على الميدالية البرونزية في سباق المارا

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى العداءة فاطمة الزهراء كردادي بمناسبة إحرازها على الميدالية البرونزية في سباق الماراتون ضمن بطولة العالم لألعاب القوى (بودابست 2023).

وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، عن أطيب التهاني للعداءة فاطمة الزهراء كردادي، مشيدا "بهذا الإنجاز المستحق الذي يشرف الرياضة المغربية ويؤكد حضورها المتألق في مختلف الملتقيات الدولية".

كما عبر جلالة الملك عن متمنياته للعداءة فاطمة الزهراء كردادي ب"موصول النجاح والتوفيق في مشوارك الرياضي، مشمولة بسابغ عطفنا ورضانا".

(ومع 29.08.2023)