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جلالة الملك يبعث برقية تعزية ومواساة إلى أفراد أسرة المرحوم الدكتور مولاي أحمد العراقي
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وزير الخارجية الفرنسي السيد لودريان يقوم بزيارة إلى المغرب
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