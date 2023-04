SAR la Princesa Lalla Asmae preside en Casablanca la ceremonia de lanzamiento del programa nacional de detección neonatal de la sordera

Su Alteza Real la Princesa Lalla Asmae, Presidenta de la Fundación Lalla Asmae para los niños sordos, presidió, el miércoles en el Hospital materno-infantil "Abderrahim Harouchi" de Casablanca, la ceremonia de lanzamiento del programa nacional de detección neonatal de la sordera.

Con esta ocasión, SAR la Princesa Lalla Asmae asistió a una presentación del programa "NASMAA" por el responsable del programa y tesorero de la Fundación, Karim Essakalli.

Essakalli subrayó que el diagnóstico de la sordera es una herramienta esencial para la detección precoz de la sordera en los bebés, señalando que puede ayudar a mejorar su desarrollo social y académico, reducir los costes sanitarios y ofrecer tranquilidad a los padres.

En esta ocasión, destacó la implicación personal de Su Alteza Real en el programa nacional de cribado neonatal de la sordera, que refuerza esta iniciativa y fomenta la participación de todas las partes interesadas, señalando que la Fundación Lalla Asmae para los Niños Sordos creará un centro de diagnóstico y rehabilitación de la audición en Casablanca, que sin duda se duplicará en todas las regiones del Reino.

A continuación, Su Alteza Real siguió una presentación del programa nacional de detección neonatal de la sordera del Ministro de Sanidad y Protección Social, Khalid Ait Taleb.

Ait Taleb destacó que, basándose en las directivas reales para la revisión del sistema nacional de salud y también en las recomendaciones del informe general del nuevo modelo de desarrollo que promueve la aplicación de una política de prevención y promoción de la salud, el Ministerio de Sanidad y Protección Social ha procedido, de conformidad con los compromisos con la Fundación Lalla Asmae para los Niños Sordos, a la institucionalización de un programa nacional de salud relativo al cribado y la gestión de la sordera neonatal en octubre de 2022.

Dos regiones piloto se han beneficiado de este programa de formación continua. Se les proporcionó el equipo necesario por un importe de unos 4 millones de dirhams, prosiguió, señalando que el programa nacional se basa en principios rectores, a saber, la universalidad en el marco de la generalización de la cobertura médica básica, el interés del niño mediante el refuerzo de los derechos del niño, la calidad mediante la capacitación de los recursos humanos y la adopción de buenas prácticas médicas, la equidad permitiendo que todos los recién nacidos tengan acceso al cribado y la solidaridad mediante la mutualización de los esfuerzos de todos los actores.

La visión estratégica del programa nacional es invertir en capital humano mediante el cribado neonatal de la sordera congénita, señaló Ait Taleb, indicando que el programa se ha fijado como objetivo el cribado, el diagnóstico precoz y el tratamiento adecuado para eliminar esta minusvalía sensorial.

En esta ocasión, Su Alteza Real presidió la ceremonia de firma de un memorando de entendimiento y dos convenios. El protocolo de acuerdo se refiere a la prevención y el tratamiento precoz de la sordera de los recién nacidos en la región de Casablanca-Settat.

La primera parte del protocolo consiste en la financiación por parte del Consejo de la región Casablanca-Settat del equipamiento de 21 maternidades de la región con dispositivos de otoemisión acústica para el cribado neonatal de la sordera, así como la formación del personal médico que los utilizará (matronas, pediatras, ginecólogos, enfermeros), mientras que la segunda parte consiste en la creación de un centro de diagnóstico y rehabilitación auditiva en Casablanca (CDRA) por parte de la Fundación Lalla Asmae.

El protocolo fue firmado por el director de la Fundación Lalla Asmae para niños sordos, El Abbes Bouhlal, el Ministro de Sanidad y Protección Social, Khalid Ait Taleb, el Wali de la región de Casablanca-Settat, presidente del comité regional de desarrollo humano, Said Ahmidouche y el presidente del Consejo de la región de Casablanca-Settat, Abdellatif Maazouz.

El primer convenio está relacionado con el apoyo financiero y administrativo de los proyectos internacionales de la Fundación Lalla Asmae para niños sordos. Fue firmado por el director de la Fundación Lalla Asmae para los niños sordos, El Abbes Bouhlal, y el director general de la Agencia Marroquí de Cooperación Internacional (AMCI), Mohamed Methqal.

El segundo acuerdo se refiere al reembolso parcial de los implantes cocleares por el seguro de enfermedad. En el marco de una colaboración entre la Fundación Lalla Asmae para los niños sordos y la CNSS, el acuerdo se refiere a la cobertura de los dispositivos médicos relacionados con la sordera en beneficio de los niños sordos, beneficiarios del Seguro Obligatorio de Enfermedad (AMO).

Firmado por el director de la Fundación Lalla Asmae para los niños sordos, El Abbes Bouhlal, y el director general de la CNSS, Hassan Boubrik, el acuerdo prevé la financiación por parte de la Fundación únicamente de la parte no cubierta por el AMO y podría aumentar así el número de beneficiarios de sus ayudas.

Posteriormente, SAR la Princesa Lalla Asmae visitó la sala Abderrahim Harouchi del Hospital Materno-Infantil, dedicada al cribado de un recién nacido sin riesgo por parte de la matrona, al cribado de la sordera de un recién nacido con riesgo por parte del pediatra y a la confirmación de la sordera de un bebé con riesgo por parte del otorrinolaringólogo.

Su Alteza Real también visitó la sala dedicada a la sordera severa de un bebé, que requiere implantes cocleares a los 12 meses, y a la sordera moderada de un bebé, que requiere un audífono.

A su llegada, SAR la Princesa Lalla Asmae pasó revista a una sección de las Fuerzas Auxiliares que realizaba los honores, antes de ser recibida por el Ministro de Sanidad y Protección Social, Khalid Ait Taleb, el Ministro de Juventud, Cultura y Comunicación, Mohamed Mehdi Bensaid y el Ministro de Solidaridad, Integración Social y Familia, Awatif Hayar.

Su Alteza Real también fue recibida por el Wali de la región de Casablanca-Settat, Said Ahmidouche, el Presidente del Consejo Regional, Abdellatif Maâzouz, el Gobernador de la Prefectura de Casablanca-Anfdadas, Aziz Dadas, el Presidente del Consejo Prefecto, Said Naciri, la presidenta del consejo comunal, Nabila Rmili, el presidente de distrito Maârif, Abdessadek Mourchid, el director general del CHU "Ibn Rochd", el profesor Hicham Afif, el director del Hospital materno-infantil, "Abderrahim Harouchi", Said Salmi, el director de la Fundación Lalla Asmae para niños sordos, El Abbes Bouhlal y miembros y socios de la Fundación Lalla Asmae para niños sordos.