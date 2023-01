SAR la Princesa Lalla Meryem preside los Consejos de Administración de las Obras Sociales de las FAR y de la Fundación Hassan II para las OSAMAC

Conforme a las Altas Instrucciones de Su Majestad el Rey, Jefe Supremo y Jefe del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas Reales, Su Alteza Real la Princesa Lalla Meryem, Presidenta de las Obras Sociales de las Fuerzas Armadas Reales (FAR) y de la Fundación Hassan II para las Obras Sociales de los Antiguos Militares y Antiguos Combatientes (OSAMAC), presidió, hoy jueves 12 de enero de 2023, en el Estado Mayor General de las FAR, los Consejos de Administración de las Obras Sociales de las FAR y de la Fundación Hassan II para las OSAMAC.

A su llegada al Estado Mayor General, Su Alteza Real fue recibida por el General del Cuerpo del Ejército Belkhir EL FAROUK, Inspector General de las FAR y Comandante de la Zona Sur, antes de pasar revista a un destacamento del Batallón del Cuartel General de las FAR. A continuación, Su Alteza Real fue saludada por los miembros de los Consejos de Administración de las Obras Sociales de las FAR y de la Fundación Hassan II para las OSAMAC, indica un comunicado del Estado Mayor General de las FAR.

Participaron estos Consejos, el Ministro Delegado ante el Jefe del Gobierno, encargado de la Administración de la Defensa Nacional, el General del Cuerpo del Ejército, Inspector General de las FAR y Comandante de la Zona Sur, el General del Cuerpo del Ejército, Comandante de la Gendarmería Real, los Generales de División, Jefes de la 3ª y 5ª Oficina del EMG de las FAR e Inspector de las Fuerzas Reales del Aire, el Vicealmirante, Inspector de la Marina Real, los Generales de Brigada, Inspector del Servicio de Sanidad e Inspector del Cuerpo de Ingenieros, el Intendente General, Director Conjunto de la Intendencia y los Coroneles Mayores, Jefe de la Dirección General de Servicios Sociales, Jefe de la Dirección de la Fundación Hassan II para las OSAMAC, Jefe de la Dirección de la Mutualidad de las FAR y Director General de la Agencia de Vivienda y Equipamiento Militar.

Al comienzo de esta reunión, el General del Cuerpo del Ejército, Presidente Delegado de los Consejos de Administración de las Obras Sociales de las FAR y de la Fundación Hassan II para las OSAMAC, recordó en su palabra de apertura los esfuerzos realizados, bajo la presidencia efectiva de SAR la Princesa Lalla Meryem, para satisfacer las necesidades de los militares y establecer un ambiente favorable al desarrollo de sentimientos de solidaridad en el seno de la comunidad militar, precisa la misma fuente.

Seguidamente, los dos Consejos examinaron los informes moral y financiero, así como los programas de empleo presupuestarios para los años 2023-2025, antes de aprobar los planes de acción trienales, así como los proyectos de los presupuestos necesarios para su ejecución.

La reanudación de manera excepcional de los trabajos de los dos Consejos de Administración al mismo tiempo, tras una interrupción debida a la situación sanitaria en el Reino, bajo la presidencia efectiva de SAR la Princesa Lalla Meryem, ilustra la Alta Solicitud de Su Majestad el Rey, que Dios le asista, hacia los miembros de las FAR y de la Fundación Hassan II para las OSAMAC.

La Dirección General de Servicios Sociales y la Dirección de la Fundación Hassan II para las OSAMAC son dos órganos principales del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas encargados de la gestión del aspecto social de los militares de las Fuerzas Armadas Reales y del personal de la Administración de la Defensa Nacional. En la actualidad, las dos Direcciones prestan servicios sociales adaptados a una población global estimada en alrededor de un millón quinientas mil personas,agrega el documento.

De acuerdo con la voluntad de Su Majestad el Rey, Jefe Supremo y Jefe del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas Reales, y bajo la presidencia efectiva de SAR la Princesa Lalla Meryem, las Obras Sociales de las FAR y la Fundación Hassan II para las OSAMAC trabajan para poner en marcha proyectos sociales innovadores capaces de aportar el apoyo adecuado a sus miembros a través de una acción multidimensional y de servicios de calidad.

MAP: 12 Enero 2023