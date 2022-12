SM el Rey recibe a los miembros del Equipo Nacional de Fútbol y los condecora con Ouissams Reales

Su Majestad el Rey Mohammed VI, que Dios le asista, acompañado por SAR el Príncipe Heredero Moulay El Hassan y SAR el Príncipe Moulay Rachid, recibió el martes en la Sala del Trono en el Palacio Real en Rabat, a los miembros del Equipo Nacional de Fútbol, tras su brillante actuación en la Copa del Mundo de la FIFA, Qatar 2022.

Esta audiencia refleja la alta solicitud con la que Su Majestad el Rey no ha dejado de rodear a los jóvenes y el particular interés que el Soberano concede al sector del deporte en general y al fútbol en particular. Se produce tras la hazaña histórica y sin precedentes realizada por la Selección Nacional, que logró alcanzar las semifinales, el primer y más rotundo éxito de este tipo para el fútbol marroquí, árabe y africano, en las fases finales de este evento deportivo mundial.

Durante esta audiencia, el Soberano condecoró al Presidente de la Federación Real Marroquí de Fútbol, Fouzi Lakjaâ, al entrenador del Equipo Nacional, Walid Regragui, y a los jugadores de la Selección Nacional, que estaban acompañados por sus madres, con Ouissams Reales.

SM el Rey condecoró así con el Ouissam Al Arch de 2ª clase (Comendador) a Fouzi Lakjaâ y a Walid Regragui.

El Soberano condecoró con el Ouissam Al Arch de 3ª clase (Oficial) a los jugadores de la selección nacional: Ghanem Saïss, Yassine Bounou, Achraf Hakimi, Noussair Mazraoui, Sofyan Amrabat, Nayef Aguerd (laureado de la Academia Mohammed VI de Fútbol), Hakim Ziyech, y Azzedine Ounahi (laureado de la Academia Mohammed VI de Fútbol).

SM el Rey condecoró con el mismo Ouissam a Abderrazak Hamdallah, Anass Zaroury, Abdelhamid Sabiri, Mounir El Kajoui, Ilias Chair, Zakaria Aboukhlal, Selim Amallah, Abdessamad Ezzalzouli, Sofiane Boufal, Jawad El-Yamiq, Youssef En-Nesyri (laureado de la Academia Mohammed VI de Fútbol), Achraf Dari, Walid Cheddira, Ahmed Reda Tagnaouti (laureado de la Academia Mohammed VI de Fútbol), Bilel El Khanouss, Badr Benoun, Yahia Attiat-Allah El Idrissi y Yahya Jabrane.

SM el Rey dio también sus altas instrucciones para la entrega de condecoraciones reales a todo el staff técnico y médico del equipo nacional en reconocimiento al excepcional trabajo realizado.

A continuación, SM el Rey, que Dios le asista, acompañado por SAR el Príncipe Heredero Moulay El Hassan y SAR el Príncipe Moulay Rachid, posó para una foto de recuerdo con los miembros del equipo nacional y las madres de los jugadores presentes. En esta ocasión, los miembros del equipo nacional entregaron a SM el Rey unos recuerdos como expresión de su gratitud al Soberano por su apoyo a lo largo de esta competición mundial.

La recepción por SM el Rey, que Dios le asista, de los jugadores acompañados de sus madres es un homenaje rendido a estas mujeres marroquíes que han velado por inculcar a sus hijos los valores de patriotismo, de sacrificio y de pertenencia nacional. Es también la expresión del lugar que el Soberano concede a la mujer marroquí como pilar de la familia y de la sociedad en general.

Los miembros del Equipo Nacional habían regresado al Reino el martes por la tarde. Los habitantes de Rabat, Salé y otras ciudades del Reino les reservaron una calurosa acogida. Así, desde su llegada al aeropuerto de Rabat-Salé, y a lo largo de todo su itinerario, los Leones del Atlas fueron ovacionados por un público que acudió en masa a aclamarlos y saludar su valor y su combatividad.

MAP: 20 Diciembre 2022