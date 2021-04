Su Majestad el Rey preside la ceremonia del lanzamiento del proyecto de generalización de la protección social y de la firma de los primeros convenios correspondientes

Su Majestad el Rey Mohammed VI presidió, este miércoles en el Palacio Real de Fez, la ceremonia de lanzamiento de la puesta en marcha del proyecto de generalización de la protección social y de firma de los primeros convenios correspondientes.

Este proyecto Real, del que se beneficiarán inicialmente los agricultores, los artesanos y los comerciantes, los profesionales y contratistas independientes sujetos al régimen de contribución profesional única (CPU), al régimen del auto-empresario o al régimen de contabilidad, se extenderá, en una segunda fase, a otras categorías en la perspectiva de la generalización efectiva de la protección social a todos los ciudadanos.

Tras la proyección de un filme institucional sobre las diferentes iniciativas emprendidas por SM el Rey en el ámbito social, el ministro de Economía, Finanzas y Reforma de la Administración, Mohamed Benchaaboun, pronunció una alocución ante el Soberano en la que destacó que este proyecto está en consonancia con las orientaciones contenidas en el último Discurso del Trono, así como en el dirigido por el Soberano con motivo de la apertura del año legislativo 2020, y relativo a la puesta en marcha de un importante proyecto de reforma para la generalización de la protección social en beneficio de amplias franjas de ciudadanos.

Preservación de la dignidad de los marroquíes, apoyo a su poder adquisitivo e integrar el sector informal

"Este proyecto de sociedad, que se beneficia de un seguimiento y una atención especial por Su Majestad, constituye una verdadera revolución social, ya que tendrá efectos directos y tangibles en la mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos, la preservación de la dignidad de todos los marroquíes, además de su participación en la integración del sector informal", continuó Benchaaboun.

La puesta en marcha de este proyecto de gran envergadura constituye un punto de partida para la realización de las aspiraciones de Su Majestad el Rey en favor de todos los componentes de la sociedad marroquí, en cuanto a la respuesta al desafío de la generalización de la protección social, y representa, además, una palanca para la integración del sector informal en el tejido económico nacional, a fin de garantizar la protección de la clase trabajadora y sus derechos, así como un punto de inflexión decisivo en el camino hacia la realización de un desarrollo equilibrado y de la justicia social y espacial bajo la sabia dirección de Su Majestad el Rey.

Por otra parte, el ministro aseguró que, en el marco de la aplicación de las Altas Orientaciones Reales, el Gobierno preparó una ley marco, cuyos contornos fueron presentados ante Su Majestad el Rey durante el Consejo de Ministros del 11 de febrero de 2021, y que fue aprobada por el Parlamento.

"Esta ley marco es la piedra angular y el marco de referencia para la aplicación de la visión sabia de Su Majestad en el ámbito de la protección social, y la consecución de los nobles objetivos fijados por Su Majestad, los más importantes de los cuales son el apoyo al poder adquisitivo de las familias marroquíes y la consecución de la justicia social y espacial", añadió Benchaaboun.

También, garantizará la aplicación óptima de esta reforma según el calendario y los ejes fijados en los discursos del Soberano, continuó, recordando que se trata, en primer lugar, de la generalización del Seguro Médico Obligatorio básico durante los años 2021 y 2022, mediante la ampliación de la base de beneficiarios de este seguro a fin de incluir a las categorías vulnerables que se benefician del Régimen de Asistencia Médica y a la categoría de los profesionales y los trabajadores autónomos y las personas no asalariadas que ejercen una actividad liberal, de modo que 22 millones de personas más se beneficiarán de este seguro, que cubre los gastos de tratamiento, medicamentos y hospitalización.

Se trata, en segundo lugar, de la generalización de los subsidios familiares durante los años 2023 y 2024, lo que permitirá a los hogares que no se benefician de estos subsidios recibir indemnizaciones que cubran los riesgos relacionados con la infancia, o subsidios a tanto alzado, dijo Benchaaboun, antes de señalar que el tercer punto es la ampliación en 2025 de la base de afiliados a los regímenes de pensiones para incluir a las personas que ejercen un empleo y no reciben ninguna pensión, mediante la aplicación del sistema de pensiones específico para las categorías de profesionales y trabajadores autónomos y personas no asalariadas que ejercen una actividad liberal, con el fin de abarcar todas las categorías concernidas.

El cuarto punto mencionado por el ministro se refiere a la generalización de la indemnización por pérdida de empleo en el año 2025 para cubrir a cualquier persona que ejerza un trabajo estable mediante la simplificación de las condiciones para beneficiarse de esta indemnización y la ampliación de la base de beneficiarios.

Importantes importes asignados para el éxito de este proyecto

"La gestión de estos programas de aquí a 2025 necesitará la asignación de un importe total anual de 51.000 millones de dirhams, de los cuales 23.000 millones financiados por el presupuesto general del Estado", precisó el ministro de Economía, Finanzas y Reforma de la Administración.

En este contexto, afirmó que la aplicación de este proyecto vanguardista necesita la modificación de un conjunto de textos legislativos y reglamentarios existentes, la elaboración de nuevos textos y la puesta en marcha de un conjunto de reformas estructurales que conciernen la modernización del sistema de salud, la reforma del sistema de compensación, a fin de remediar los desequilibrios en la selección de las categorías elegibles para la ayuda, en paralelo con la puesta en funcionamiento del registro social unificado.

La puesta en marcha de este gran proyecto social necesita también el desarrollo de métodos de gestión, especialmente los relacionados con la gobernanza de los organismos de seguridad social, con el fin de crear un órgano unificado de coordinación y de supervisión de los sistemas de protección social, dijo.

Apertura del sector sanitario a las competencias extranjeras ya la inversión extranjera

Añadió que la generalización de la cobertura médica requiere afrontar un conjunto de retos que conciernen en particular la baja tasa de supervisión médica, el importante déficit de recursos humanos y su desigual distribución geográfica.

También deben adoptarse medidas de acompañamiento que tendrán como objetivo intensificar los programas de formación y la consolidación de las competencias médicas de los profesionales de la salud para que puedan satisfacer la demanda, que aumentará a un ritmo rápido con la puesta en marcha de este gran proyecto social.

Se trata también, según Benchaaboun, de reforzar las capacidades médicas nacionales y de luchar contra el déficit de ejecutivos de la salud, necesarios para el éxito de esta reforma, mediante la apertura del ejercicio de la medicina a las competencias extranjeras, el estímulo a las instituciones sanitarias internacionales para que trabajen e inviertan en Marruecos, y la capitalización de las experiencias exitosas, de acuerdo con las Altas Instrucciones Reales contenidas en el discurso de apertura del Parlamento para el año 2018.

Con este motivo, Su Majestad el Rey presidió la firma de tres convenios marco sobre la generalización del Seguro Médico Obligatorio básico en beneficio de la categoría de los profesionales y de los trabajadores autónomos y personas no asalariadas que ejercen una actividad privada.

El primer convenio marco se refiere a la generalización del seguro médico obligatorio básico en beneficio de los comerciantes, artesanos, profesionales y contratistas independientes sujetos al régimen de contribución profesional única, al régimen del autoempresario o al régimen de la contabilidad, que concierne a más de 800.000 afiliados.

Fue firmado por Abdelouafi Laftit, ministro del Interior, Mohamed Benchaaboun, ministro de Economía, Finanzas y Reforma de la Administración, Khalid Ait Taleb, ministro de Sanidad, Moulay Hafid Elalamy, ministro de Industria, Comercio y Economía Verde y Digital, Nadia Fettah Alaoui, ministra de Turismo, Artesanía, Transporte Aéreo y Economía Social, Mohamed Amekraz, ministro de Trabajo e Integración Profesional, Chakib Alj, presidente de la Confederación General de las Empresas de Marruecos (CGEM), Houcine Alioua, vicepresidente 1º de la Federación de Cámaras de Comercio, Industria y Servicios, y Sidati Chaggaf, presidente de la Federación de Cámaras de Artesanía.

El segundo acuerdo marco se refiere a la generalización del seguro médico obligatorio básico en beneficio de los artesanos y profesionales de la artesanía (unos 500.000 afiliados). Fue firmado por Abdelouafi Laftit, Mohamed Benchaaboun, Khalid Ait Taleb, Nadia Fettah Alaoui, Mohamed Amekraz, Chakib Alj y Sidati Chaggaf.

El tercer convenio marco, firmado por Abdelouafi Laftit, Mohamed Benchaaboun, Aziz Akhannouch, ministro de Agricultura, Pesca Marítima, Desarrollo Rural y Aguas y Bosques, Khalid Ait Taleb, Mohamed Amekraz, Chakib Alj, Lahbib Bentaleb, presidente de la Federación de Cámaras de Agricultura y Mohamed Ammouri, presidente de la Confederación Marroquí de Agricultura y Desarrollo Rural, se refiere a la generalización del seguro médico obligatorio básico para los agricultores (aproximadamente 1,6 millones de afiliados).

22 millones de beneficiarios adicionales durante 2021 y 2022

Benchaaboun explicó que unos 3 millones de afiliados, comerciantes, prestadores de servicios independientes, artesanos, profesionales de la artesanía y agricultores, además de sus familias, se beneficiarán del seguro médico obligatorio básico, lo que supone un número total de beneficiarios de casi 9 millones de ciudadanos, que representa aproximadamente el 83% de las categorías destinatarias de profesionales, trabajadores autónomos y no asalariados que ejercen una actividad privada.

El ministro de Economía, Finanzas y Reforma de la Administración ha señalado que en las próximas semanas se firmarán los acuerdos relativos al resto de categorías, concretamente los profesionales del transporte y los profesionales autónomos (ingenieros, médicos, abogados, ...).

"Así, 11 millones de ciudadanos autónomos y sus familias se beneficiarán del seguro médico obligatorio básico en 2021", afirmó el ministro, señalando que también se tomarán todas las medidas para que los 11 millones de ciudadanos pobres y frágiles implicados actualmente en el sistema de asistencia médica RAMED comiencen a beneficiarse del seguro médico obligatorio básico a partir de 2022.

Así, alrededor de 22 millones de beneficiarios adicionales podrán, durante los años 2021 y 2022, ser asegurados contra enfermedades, con la misma canasta de tratamientos cubierta por la Caja Nacional de Seguro Social para los trabajadores del sector privado, así como el acceso a los servicios prestados por los sectores privado y público, concluyó.

A esta ceremonia asistieron el Jefe de Gobierno, Saad Dine Otmani, el presidente de la Cámara de Representantes, Habib El Malki, el presidente de la Cámara de Consejeros, Hakim Benchamach, los Consejeros de SM el Rey, Fouad Ali El Himma y Yassir Zenagui, y miembros del Gobierno.

Contó también con la presencia del presidente del Consejo Económico, Social y Medioambiental, Ahmed Reda Chami, el presidente de la Agrupación Profesional de Bancos de Marruecos (GPBM), Othmane Benjelloun, el Director General de la Caja Nacional de la Seguridad Social, Hassan Boubrik, el Director General de la Agencia Nacional del Seguro Médico, Khalid Lahlou, así como representantes de las centrales sindicales más representativas.

MAP: 14 Abril 2021