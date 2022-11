COP27: SAR la Princesse Lalla Hasnaa reçoit la ministre congolaise de l'Environnement et du Développement durable

Son Altesse Royale la Princesse Lalla Hasnaa, Ambassadeur de bonne volonté de la Commission Climat du Bassin du Congo et du Fonds Bleu pour le Bassin du Congo, a reçu, mardi à sa résidence à Charm el-Cheikh, la ministre congolaise de l'Environnement et du Développement durable, coordinatrice technique de la Commission climat du bassin du Congo, Mme Arlette Soudan-Nonault, en marge de la 27ème Conférence des parties à la convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (COP 27).

Cette audience s'est déroulée en présence, du côté marocain, de Mme Leila Benali, Ministre de la Transition Énergétique et du Développement Durable, M. Ahmed Tazi, ambassadeur du Maroc en Égypte et Mme Nouzha Alaoui, Secrétaire générale de la Fondation Mohammed VI pour la protection de l'Environnement, et du côté congolais, de M. Andrya Frédéric Vadali, conseiller de la ministre et de Mme Florentine Mapeine, Directrice Générale du bassin du Congo.

MAP: 08/11/2022