COP28: SAR la Princesse Lalla Hasnaa souligne l’importance d’investir dans la pédagogie pour transformer les jeunes en citoyens actifs dans la protection de la planète

Son Altesse Royale la Princesse Lalla Hasnaa, Présidente de la Fondation Mohammed VI pour la Protection de l'Environnement, a souligné, vendredi à Dubaï, l'importance d’investir dans la pédagogie, à l’heure des nouvelles technologies et de l’intelligence artificielle, pour transformer les jeunes générations en citoyens du monde, actifs dans la protection de leur planète, rappelant que toutes les bonnes volontés sont nécessaires pour relever les défis actuels.

Dans Son allocution à l'ouverture de la première réunion annuelle de Haut niveau de l'Initiative "Partenariat pour une éducation verte", organisée par l’UNESCO et le ministère de l’Éducation des Émirats Arabes Unis, dans le cadre de la COP28, Son Altesse Royale a également appelé à une plus grande solidarité internationale, notamment de la part des pays développés vers le Sud, particulièrement à l’ère de l’utilisation croissante des nouvelles technologies, creusant davantage l'écart entre les pays du Nord et du Sud, en particulier en ce qui concerne l'accès aux données et l'intelligence artificielle dans l'éducation.



Pour faire face à ces inégalités, SAR la Princesse Lalla Hasnaa a soutenu l’importance de prendre des mesures concrètes à travers une simplification des procédures de financement international, et en rendant les ressources plus accessibles pour garantir une inclusion complète.



A cette occasion, Son Altesse Royale a partagé l'action concrète, continue et féconde de la Fondation Mohammed VI pour la Protection de l'Environnement, pour l’éducation au développement durable à travers les programmes qu’elle mène depuis 20 ans, en partenariat avec le ministère de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports.



Son Altesse Royale a mis en avant, à cet égard, les actions de la Fondation visant à mobiliser et à fédérer les jeunes en Afrique à travers ses deux initiatives "African Youth Climate Hub" et "African Green Universities and Youth Education Network". La Fondation et ses partenaires a mobilisé plusieurs membres du réseau de ces deux initiatives à la COP28, pour porter la voix du Sud.



Évoquant l'"African Youth Climate Hub", SAR la Princesse Lalla Hasnaa a indiqué que ce Hub compte pas moins de 18.000 membres de 9 pays du continent africain, ajoutant que la première édition de cette initiative a donné naissance à 10 projets générant un revenu mensuel de plus de 500.000 dollars.



Ces porteurs de projets ont également conclu plus de 20 partenariats et créé plus de 15 emplois en seulement six mois. Le deuxième appel à projets, clôturé le 15 octobre 2023, a reçu pas moins de 245 projets, a poursuivi Son Altesse Royale.



En conclusion, SAR la Princesse Lalla Hasnaa a lancé un appel inspirant à la jeunesse, l’invitant à exprimer sa créativité et à bousculer le monde pour préserver la planète du changement climatique et l’encourageant à puiser dans la sagesse des aînés, source d’inspiration en matière d’adaptation aux difficultés présentes, pour bâtir un avenir plus durable pour tous.

MAP: 08/12/2023