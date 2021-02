Le peuple marocain célèbre dimanche le 14e anniversaire de SAR la Princesse Lalla Khadija

La Famille Royale et le peuple marocain tout entier célèbrent, ce dimanche, dans la joie et le bonheur, le quatorzième anniversaire de Son Altesse Royale la Princesse Lalla Khadija, un heureux événement qui reflète la parfaite symbiose entre le Trône et les différentes composantes de la Nation et les sentiments de loyauté et d'affection profonde que voue le peuple marocain à l'Illustre Famille Royale.

Cet anniversaire vient rappeler les moments de fête que les Marocains ont vécus en ce jour béni du 28 février 2007, à l'annonce, par le ministère de la Maison Royale, du Protocole et de la Chancellerie, de la naissance de SAR la Princesse Lalla Khadija, dont la venue au monde a illuminé la Maison Royale.



Les manifestations de joie et de réjouissance ont fusé de partout à l’annonce de la naissance de SAR la Princesse Lalla Khadija, deuxième enfant de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, après SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan.



Les Marocains ont exprimé, sous diverses formes, les marques de bonheur et de communion avec la Famille Royale en signant les Livres d’Or ouverts au siège de la Direction du Protocole Royal et de la Chancellerie, ainsi que dans les différentes wilayas, préfectures et provinces du Royaume. Les différentes villes du Maroc étaient aussi de la fête, en revêtant l’apparat des grands jours. Les artères, les places et les bâtiments publics ayant été décorés de lampions et bardés de drapeaux et de banderoles colorées.



À ces réjouissances organisées dans les villes et les campagnes du pays se sont associés les membres de la communauté marocaine établie à l’étranger, ainsi qu’un grand nombre de personnalités politiques, diplomatiques, du monde des arts, des sports et des affaires, qui ont afflué aux ambassades et consulats du Royaume dans plusieurs pays pour exprimer leurs félicitations au Souverain en cette heureuse occasion.



Des familles, dont la naissance de leur nouveau-né coïncidait avec celle de SAR la Princesse Lalla Khadija, ont été gratifiées de présents et de Cadeaux Royaux qui leur ont été remis lors de réceptions organisées à cette occasion. Un des moments forts des festivités a été incontestablement le jour de Lâakika, le 7 mars 2007, organisé dans la pure tradition marocaine.



La célébration du quatorzième anniversaire de SAR la Princesse Lalla Khadija constitue notamment une occasion de revenir sur les premiers pas de Son Altesse Royale dans la vie publique. Ainsi, en septembre 2011, c’est sous le regard bienveillant de SM le Roi Mohammed VI que s’est déroulée, à l’École princière au Palais Royal à Rabat, l’ouverture de la première rentrée scolaire pour SAR la Princesse Lalla Khadija. Le Souverain avait assisté, à cette occasion, à une séance d’apprentissage du Saint Coran et aux premiers cours d’arabe et de français de Son Altesse Royale la Princesse et de ses camarades de classe.



Le 17 septembre 2018, SM le Roi Mohammed VI, accompagné de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan et de SAR la Princesse Lalla Khadija, a présidé, au Palais Royal à Rabat, la cérémonie de présentation du bilan d’étape et du programme exécutif dans le domaine du soutien à la scolarité et de la mise en œuvre de la réforme de l’éducation et de la formation.



Le 13 février 2019, SAR la Princesse Lalla Khadija faisait une apparition remarquable aux côtés de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan, de SAR le Prince Moulay Rachid et de LL.AA.RR les Princesses Lalla Meryem, Lalla Asmae, Lalla Hasnaa et Lalla Oum Keltoum, lors de la cérémonie d’accueil officiel de SM le Roi Don Felipe VI et la Reine Dona Letizia, Souverains du Royaume d’Espagne, présidée par SM le Roi Mohammed VI. Il en était de même, le 30 mars 2019, lors de la visite au Maroc de Sa Sainteté le Pape François.



Le 13 décembre 2019, SAR la Princesse Lalla Khadija avait présidé la cérémonie d’inauguration du vivarium du Jardin zoologique national de Rabat et visité les différents espaces du vivarium regroupant quelques espèces de reptiles vivants de différentes régions d’Afrique.



Chacune des apparitions publiques de SAR la Princesse Lalla Khadija vient ainsi perpétuer une longue tradition qui a pour objectif d’initier et familiariser les jeunes Princes et Princesses de la Famille Royale aux rôles et activités qu’ils seront appelés à assumer au sein d’une société qui demeure attachée à ses valeurs.

MAP: 26/02/2021