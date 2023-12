Prières rogatoires accomplies à Al-Masjid Al-Aâdam à Rabat en présence de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan et de SAR le Prince Moulay Rachid

Sur Ordre de SM le Roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine, des prières rogatoires (Salat Al Istisqae) ont été accomplies, vendredi à Al-Masjid Al-Aâdam à Rabat, en présence de SAR le Prince héritier Moulay El Hassan et de SAR le Prince Moulay Rachid, perpétuant ainsi la tradition du Prophète Sidna Mohammed, prière et bénédiction sur Lui, chaque fois que la pluie se fait rare.

A Leur arrivée à Bab Chellah, d'où le cortège officiel a pris le départ, SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan et SAR le Prince Moulay Rachid ont été salués par le ministre des Habous et des Affaires islamiques, Ahmed Toufiq, le wali de la région Rabat-Salé-Kénitra, gouverneur de la Préfecture de Rabat, Mohamed Yacoubi, le secrétaire général du Conseil supérieur des ouléma, Mohamed Yssef, le président du Conseil régional, Rachid El Abdi, le 1er vice-président du Conseil communal de Rabat, Aziz Loumini, et le président du Conseil préfectoral de Rabat, Abdelaziz Derouiche.



Dans un climat de piété, les fidèles, à leur tête SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan et SAR le Prince Moulay Rachid, se sont dirigés à pied vers Al-Masjid Al-Aâdam. Des enfants, des élèves des écoles coraniques et des étudiants de l’Institut Mohammed VI de formation des Imams, Morchidines et Morchidates ont élevé des prières au Tout-Puissant, L’implorant de répandre Ses bienfaits, Ses pluies et Sa miséricorde sur le Royaume, car "c’est Lui qui fait descendre la pluie après qu’on en a désespéré, et répand Sa miséricorde" (Saint Coran).



A chaque fois que la pluie se fait rare, les Marocains accomplissent des prières rogatoires en vue d’implorer le Très-Haut de répandre Ses pluies bienfaitrices sur la terre en signe de miséricorde pour Ses créatures conformément aux versets du Saint Coran: "Invoquez-Moi et Je répondrai à votre appel", "Implorez le pardon de votre Seigneur, car il est Grand Pardonneur, pour qu’Il vous envoie du ciel des pluies abondantes".

MAP: 01/12/2023