SAR la Princesse Lalla Hasnaa participe à travers un message-vidéo à la Conférence mondiale de l'UNESCO sur l'éducation au développement durable

Son Altesse Royale la Princesse Lalla Hasnaa, présidente de la Fondation Mohammed VI pour la protection de l'environnement, a participé à travers un message-vidéo à la Conférence mondiale de l'UNESCO sur l'éducation au développement durable, qui se tient du 17 au 19 mai sous forme virtuelle.

Voici le texte intégral de ce message :

"Louange à Dieu, Prière et salut sur le Prophète, Sa famille et Ses compagnons.

Excellences, Mesdames et Messieurs,

Dans le contexte si particulier que nous vivons, il nous appartient de construire, en commun, un nouveau et nécessaire consensus, en définissant les priorités que nous nous fixons en tant qu'êtres humains liés par une communauté de destin.

La crise du covid-19 nous rappelle en particulier l'urgence de réaliser un Développement Durable global, équitable et au service de tous.

La protection de l’environnement et la sauvegarde de notre planète, « notre maison à tous », constituent un des piliers fondamentaux de cette démarche.

C’est à cette noble et passionnante mission que s’attelle, avec détermination, la Fondation Mohammed VI pour la Protection de l'Environnement que J'ai l'Honneur de présider. Elle s'emploie, depuis plus de deux décennies, à développer différents programmes destinés à réduire ou supprimer l'impact négatif de l'Homme sur la Nature. Mon Frère, Sa Majesté Le Roi Mohammed VI, dont l'intérêt pour cette thématique remonte à ses plus jeunes années, nous a toujours incités à développer les approches les plus ambitieuses, ancrées dans le présent et résolument tournées vers l'avenir.

Dans ce cadre, le Souverain n'a de cesse de nous rappeler combien l'Ecole est au cœur de ces enjeux de développement et, en particulier, du pari environnemental. Chargée de l'enseignement et de la transmission des savoirs, l'Ecole est, plus largement et plus prioritairement encore, un espace d'éducation et de transmission des valeurs. Eduquer la jeunesse au respect de l'environnement, c'est croire à la promesse d'un monde nouveau plus harmonieux et durable.

L'éducation au Développement Durable, thème qui nous réunit aujourd'hui, est la clé de la réussite. Nous avons donc souhaité que l'action de notre Fondation soit centrée sur la sensibilisation et la formation des plus jeunes à ces problématiques. Ainsi, nous semons les graines de la conscience environnementale pour faire éclore, à terme, une société consciente du milieu naturel dans lequel elle vit et capable d'adopter un comportement vertueux adapté.

Nous sommes fiers d'être les partenaires de l'UNESCO avec qui nous œuvrons de concert depuis 2020 pour que soit intégrée l'éducation à l'environnement, dans les curricula (scolaires), à tous les niveaux jusqu'au baccalauréat. A cet égard, le Maroc est l'un des trois pays dans le monde qui mène une expérience pilote pour le programme Global Schools de l'UNESCO.

Car la mobilisation sur les sujets liés à l'environnement ne saurait produire d'effet durable que si elle devient un réflexe acquis dès la formation initiale : l'éducation dès le jeune âge est donc une essentielle priorité.

Une génération nous sépare du sommet de Rio : il est impératif de réfléchir aux motivations qui ont pu freiner l'introduction de l'enseignement au développement durable dans les curricula.

Hâtons-nous de mettre en œuvre cette mesure primordiale. Engageons-nous résolument, pendant cette décennie, à instituer l'éducation au développement durable comme une priorité impérative. C'est urgent. C'est vital !

Wassalamou alaikoum warahmatoullahi wabarakatouh".

(MAP-17/05/2021)