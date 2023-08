SAR la Princesse Lalla Hasnaa reçoit les enfants maqdessis participant à la 14ème édition des colonies de vacances de l'Agence Bayt Mal Al-Qods

Sur ordre de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, Son Altesse Royale la Princesse Lalla Hasnaa, a reçu, samedi au Palais des Hôtes à Rabat, les enfants maqdessis participant à la 14ème édition des colonies de vacances organisées par l’Agence Bayt Mal Al-Qods.



Placée sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, président du Comité Al-Qods, cette initiative de Bayt Mal Al Qods reflète le soutien constant de SM le Roi, que Dieu Le préserve, à la ville Sainte et ses habitants.



Elle vient fortifier l’action de l’Agence Bayt Mal Al-Qods, dédiée à soutenir la ville sainte d’Al Qods et ses habitants au moyen de multiples projets qui ont un impact conséquent sur les maqdessis, notamment les femmes, les enfants et les personnes en situation difficile.



Depuis son lancement en 2008, le programme des colonies de vacances de l’Agence Bayt Mal Al-Qods, qui souffle sa 14ème bougie, compte à son actif un total de 700 enfants des différents quartiers de la ville sainte, accompagnés de 70 encadrants, qui ont pu ainsi visiter différentes régions du Royaume et constater par eux-mêmes la force de la solidarité des Marocains avec les Palestiniens.



Baptisée "Marche Verte", cette édition, organisée du 10 au 26 août, bénéficie, à l’instar des éditions précédentes, à des enfants maqdessis (filles et garçons) âgés de 11 à 14 ans accompagnés d'encadrants venus de la ville sainte.



A cette occasion, Son Altesse Royale la Princesse Lalla Hasnaa a posé pour une photo souvenir avec les enfants maqdessis participant à cette colonie de vacances et leurs encadrants.

MAP 26/08/2023