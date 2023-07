SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan préside à Tétouan un déjeuner offert par le chef du gouvernement à l'occasion de la Fête du Trône

Son Altesse Royale le Prince Héritier Moulay El Hassan a présidé, dimanche à Tétouan, un déjeuner offert par le Chef du gouvernement, à l'occasion du 24ème anniversaire de l'accession de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, au Trône de Ses glorieux Ancêtres.



A son arrivée, SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan a passé en revue un détachement de la Garde Royale qui rendait les honneurs, avant d'être salué par le Chef du gouvernement, M. Aziz Akhannouch.



SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan a été également salué par le Wali de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, gouverneur de la préfecture de Tanger-Assilah, le président du Conseil de la région, le gouverneur de la province de Tétouan, le Commandant d’Armes délégué de la Place de Tétouan, ainsi que par d'autres personnalités.



Ont été conviés à ce déjeuner, les présidents de la Chambre des Représentants et de la Chambre des Conseillers, les Conseillers de Sa Majesté le Roi, les membres du gouvernement, les présidents des instances constitutionnelles, les Officiers supérieurs de l’Etat-Major Général des Forces Armées Royales et les membres du Corps diplomatique accrédité au Maroc, ainsi que d’autres personnalités civiles et militaires.

MAP 30/07/2023