SAR le Prince Moulay Rachid: La magie du Cinéma réunit de nouveau les passionnés du Festival International du Film de Marrakech

Son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid, Président de la Fondation du Festival International du Film de Marrakech (FIFM), dont la 19-ème édition se tient du 11 au 19 novembre, a souligné que la magie du Cinéma réunit de nouveau les passionnés de ce Festival, après deux années d’absence due à la pandémie.

Dans son traditionnel éditorial en présentation de la nouvelle édition, Son Altesse Royale indique que cette crise sanitaire mondiale a engendré des séquelles considérables sur notre écosystème, aussi bien au niveau national qu’international.

“Nous devons, aujourd’hui, reconstituer toutes ces ressources détruites, et c’est dans ce contexte très particulier que nous nous devons de prendre toute la mesure des efforts que nos partenaires déploient à travers leurs généreuses contributions, partenaires qui eux aussi, sans exception, ont souffert économiquement de la pandémie. Sans eux notre Festival ne pourrait voir le jour”, a écrit SAR le Prince Moulay Rachid.

“C’est ainsi que les valeurs que nous avons toujours portées sont plus que jamais au centre d’une humanité en reconstruction : découverte de l’autre, dialogue civilisationnel, solidarité et vivre ensemble”, a ajouté Son Altesse Royale.

Le grand réalisateur italien Paolo Sorrentino préside un magnifique jury qui se penchera sur une compétition officielle où une fois de plus, le cinéma du monde brillera à travers les premières et secondes œuvres de réalisateurs qui façonneront le cinéma de demain, a précisé SAR le Prince Moulay Rachid, notant qu’autour de cette sélection, les festivaliers pourront profiter d’un programme alliant différents genres et nationalités.

Entre les “Séances de gala” en présence de casting prestigieux, les “Séances spéciales”, le “11e Continent” et son cinéma avant-gardiste, le “Panorama du Cinéma Marocain” qui exposera le meilleur de la production nationale récente, les projections de grands films populaires place Jemaa El Fna et les séances à destination du jeune public, c’est toute la diversité de la création cinématographique qui sera présente à Marrakech, a estimé Son Altesse Royale, détaillant les promesses de cette édition.

Cette année, le Festival rendra hommage à quatre grands noms du 7e art, aux parcours aussi brillants qu’inspirants : l’iconique actrice, productrice et interprète écossaise, Tilda Swinton, l’immense réalisateur américain James Gray, auteur de l’une des œuvres les plus remarquables du cinéma contemporain, la pionnière du cinéma national, Farida Benlyazid, dont la carrière de productrice, réalisatrice et scénariste est associée à plusieurs classiques du cinéma marocain, et enfin, le talentueux acteur indien à l’ascension fulgurante, Ranveer Singh, devenu l’un des plus iconiques représentants de Bollywood, a fait savoir Son Altesse Royale.

La cinéphilie de proximité sera une fois de plus mise en avant grâce à la série “Conversation avec”, qui ouvrira un espace de discussion et d’échange avec d’illustres personnalités du cinéma mondial, venues à Marrakech pour partager leur vision et leur pratique du métier avec le public, a poursuivi SAR le Prince Moulay Rachid.

Au sujet des “Ateliers de l’Atlas”, Son Altesse Royale a relevé qu’en l’espace de quatre éditions, ces Ateliers, “rendez-vous professionnel du Festival que nous avions lancé en 2018 en vue de soutenir les jeunes talents de la région, sont aujourd’hui incontournables”.

Ces deux dernières années, ce programme s’est tenu en ligne et a continué d’accompagner une nouvelle génération de cinéastes en provenance d’Afrique et du monde arabe, a rappelé SAR le Prince Moulay Rachid, citant comme preuve du succès de cette plateforme le fait que “de nombreux films qui y ont participé ont été par la suite sélectionnés et primés dans les plus grands festivals de cinéma à travers le monde”.

“Pour cette cinquième édition, nous renforçons sa portée pour servir et promouvoir les talents en devenir” , a fait observer Son Altesse Royale.

“Le Cinéma, dans toute sa beauté, est une fois de plus chez nous à Marrakech, pour tous nous enchanter”, a écrit SAR le Prince Moulay Rachid, souhaitant “d’excellentes retrouvailles pour cette nouvelle édition du Festival International du Film de Marrakech”.

MAP 10/11/2022