Son Altesse la Princesse Lalla Zineb reçoit M. Obada Nasserddine, PDG du Groupe Bugshan Maroc

Son Altesse la Princesse Lalla Zineb, Présidente de la Ligue Marocaine pour la Protection de l'Enfance, a reçu, mercredi au Centre Lalla Meriem des enfants privés de leur environnement familial à Rabat, M. Obada Nasserddine, PDG du Groupe Bugshan Maroc accompagné de M. Osama Berrada, Directeur Général du groupe Hyundai Maroc.

Lors de cette audience, Son Altesse la Princesse Lalla Zineb a salué l’initiative et l’engagement du Groupe Bugshan Maroc envers l’aide à l’action sociale de la Ligue et aux efforts d’amélioration des conditions de prise en charge des pensionnaires de ses structures d’accueil, à travers le transport scolaire collectif, indique un communiqué de la Ligue Marocaine pour la Protection de l'Enfance.

En soulignant l’importance des projets sociaux visant la promotion des actions de solidarité, de coopération et de partenariat avec les différents acteurs opérant dans le secteur social, Son Altesse a rappelé les axes prioritaires de la Ligue. Ces derniers ont pour objectif l’augmentation de la capacité d’accueil des structures de prise en charge, la préservation des droits fondamentaux et l’insertion sociale de l’ensemble des enfants, conformément aux Hautes Orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

De son côté, M. Obada Nasserddine a salué les efforts de la Ligue en faveur des enfants en situation de précarité, sous la conduite de Son Altesse la Princesse Lalla Zineb. Il a également exprimé ses vifs remerciements à Son Altesse d’avoir donné l’occasion au Group Bugshan Maroc de participer au développement de la solution de mobilité solidaire, en mettant à disposition de la Ligue un véhicule de transport scolaire collectif.

A cet effet, il a souligné que ce véhicule constituera la première étape d’une collaboration fructueuse, qui sera renforcée prochainement par d’autres donations et actions sociales destinées aux groupes cibles, relevant de différentes structures d’accueil de la Ligue.

Il est à signaler qu’avant d’être reçu par Son Altesse, M. Obada Nasserddine et les membres qui l’accompagnaient ont visité les différents services et structures d’accueil du Centre Lalla Meriem et ont reçu des explications sur les différentes modalités d’admission, de prise en charge et d’accompagnement des enfants de cet établissement.

A l’issue de cette visite, la délégation du Groupe Bugshan Maroc a salué la qualité de prise en charge et d’encadrement des bénéficiaires, ainsi que l’engagement du personnel du centre et son sens de responsabilité et de sacrifice au service de la population cible.

MAP 09/06/2021