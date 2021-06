Son Altesse la Princesse Lalla Zineb reçoit à Rabat M. Marco Azran, DG du Groupe Orchestra Maroc

Son Altesse la Princesse Lalla Zineb, Présidente de la Ligue Marocaine pour la Protection de l'Enfance, a reçu vendredi au Centre Lalla Meriem à Rabat, M. Marco Azran, Directeur Général du Groupe Orchestra Maroc.

Lors de cette audience, Son Altesse la Princesse Lalla Zineb a salué l’action sociale et solidaire du Groupe Orchestra Maroc envers les centres d’accueil relevant de la Ligue. Cette action s’est concrétisée par la dotation de ces établissements en matériel de puériculture et vêtements pour bébés, indique un communiqué de la Ligue Marocaine pour la Protection de l'Enfance.



Son Altesse a rappelé le rôle de la Ligue Marocaine pour la Protection de l’Enfance dans la réalisation de projets sociaux dédiés aux enfants en situation de précarité et dans l’augmentation de la capacité des structures d’accueil existantes. Elle a également mis l’accent sur l’importance des actions de solidarité et de mutualisation des efforts, afin d’assurer une prise en charge de qualité et garantir une vie meilleure à ces enfants, en application des Hautes Directives et Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’Assiste.



De son côté, M. Marco Azran a salué l’action humanitaire de la Ligue et son engagement exemplaire en faveur des enfants. A cet effet, il a remercié Son Altesse d’avoir associé le Groupe Orchestra Maroc à cette œuvre de mécénat et de solidarité qui s’inscrit dans le cadre de ses axes stratégiques.



A l’issue de cette audience, Son Altesse la Princesse Lalla Zineb et M. Marco Azran ont procédé à la signature d’une convention de partenariat. En vertu de cette convention, le Groupe Orchestra Maroc prend part à des actions d’appui et de soutien pour la prise en charge des enfants pensionnaires des centres d’accueil de la Ligue, implantés dans les différentes régions du Royaume.



La contribution du Groupe Orchestra Maroc se traduit notamment par la mise à disposition de la Ligue d’emplacements pour la collecte de dons, auprès des clients et visiteurs de différents magasins du réseau. Elle concernera également l’organisation des campagnes de donation en faveur de la Ligue, l’équipement progressif de cinq centres d’accueil en produits et matériels de puériculture et le financement d’actions de communication et de formation du personnel.



Au terme de cette audience, le Directeur Général du Groupe Orchestra Maroc a exprimé son entière satisfaction quant à la qualité des actions socio-éducatives et récréatives menées par le personnel du Centre Lalla Meriem envers les bénéficiaires et a réitéré l’engagement de son groupe et son soutien aux efforts de la Ligue dans ce domaine.

MAP: 11/06/2021