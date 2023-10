Voici un communiqué du Cabinet Royal:



"Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, a présidé, mardi au Palais Royal de Rabat, une séance de travail consacrée au secteur de l’habitat et de l’urbanisme.



Au cours de cette réunion, la ministre de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la Ville, Mme Fatima Ezzahra El Mansouri, a présenté les grandes lignes d’un nouveau programme d’aide au logement, qui s’inscrit en droite ligne de la volonté du Souverain de renforcer la capacité des citoyens à accéder à un logement décent.



Grâce à la Haute Sollicitude Royale, le secteur de l’habitat, notamment social, a connu une évolution favorable et une progression constante. Les programmes aidés par l’Etat, durant les deux dernières décennies, ont permis à des millions de Marocains d’accéder à un logement décent.



Ce nouveau programme, qui s’étale sur la période 2024-2028, vise à renouveler l’approche d’aide à l’accès à la propriété et à venir en aide au pouvoir d’achat des ménages, à travers une aide financière directe à l’acquéreur. Y sont éligibles les Marocains résidant au Maroc ou à l’étranger, qui ne sont pas propriétaires au Maroc et qui n’ont jamais bénéficié d’une aide au logement.



Les montants de l’aide seront en fonction de la valeur du logement acquis. Ainsi, le montant de l’aide est fixé à 100.000 Dirhams pour l’acquisition d’un logement dont le prix de vente est inférieur ou égal à 300.000 DH TTC, 70.000 Dirhams pour l’acquisition d’un logement entre 300.000 DH et 700.000 DH TTC.



Le nouveau programme d’aide au logement présenté devant Sa Majesté le Roi permettra, sur le plan social, de faciliter l’accès au logement pour les classes sociales à faible revenu et la classe moyenne, de réduire le déficit en logement et d’accélérer l’achèvement du programme «Villes Sans Bidonvilles».



Sur le plan économique, ce programme contribuera à accroître l’offre de logement, à redynamiser le secteur de l’habitat et à dynamiser le secteur privé notamment les PME et la création d’emploi.



Par ailleurs, les logements objet du nouveau programme d’aide seront réalisés dans le respect total des plans d’aménagement en vigueur et en conformité avec les normes techniques et de qualité.



De même, en vue de permettre la mise en œuvre du programme d’aide au logement et d’accompagner la rénovation de la planification urbaine et territoriale, il est prévu la création de 12 agences régionales d’Urbanisme et d’Habitat, tenant compte des spécificités à la fois de l’espace urbain et du monde rural.



Ont pris part à cette séance de travail, le Chef du gouvernement, M. Aziz Akhannouch, le Conseiller de SM le Roi, M. Fouad Ali El Himma, le ministre de l'Intérieur, M. Abdelouafi Laftit, la ministre de l’Economie et des Finances, Mme Nadia Fettah, la ministre de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la Ville, Mme Fatima Ezzahra El Mansouri, et le président du Directoire du Holding d’Aménagement Al Omrane, M. Housni El Ghazaoui".

MAP 17/10/2023