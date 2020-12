Décès de M. Valéry Giscard d'Estaing: Message de condoléances de SM le Roi à Mme Anne-Aymone Giscard d'Estaing

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion à Mme Anne-Aymone Giscard d'Estaing, suite au décès de l’ancien président français, Valéry Giscard d'Estaing.

Dans ce message, le Souverain exprime à Mme Anne-Aymone Giscard d'Estaing Ses "condoléances émues en cette douloureuse épreuve de la perte du président français, Valéry Giscard d'Estaing", assurant Mme Giscard d'Estaing de Sa "solidarité dans ces moments de deuil et de recueillement".



"Soyez Notre interprète auprès de vos enfants Valérie-Anne, Henri et Louis ainsi que des proches du défunt, pour leur transmettre l'expression de Notre sympathie attristée et de Notre profonde compassion", écrit SM le Roi.



Le Souverain souligne "la grande amitié qu'entretenaient Notre auguste père feu Sa Majesté le Roi Hassan II et votre cher époux, et Nous n'oublions pas l'attachement qu'il vouait au Maroc".



SM le Roi affirme garder du président Giscard d'Estaing le souvenir d'un homme que "Nous estimions et qui se distinguait aisément par des sentiments élevés et une haute intelligence".

MAP: 03/12/2020