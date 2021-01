SM le Roi félicite le Gouverneur général d'Australie à l'occasion de la fête nationale de son pays

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations au Gouverneur général d'Australie, David Hurley, à l'occasion de la Fête nationale de son pays.

Dans ce message, SM le Roi exprime Ses chaleureuses félicitations et Ses vœux les meilleurs de santé et de bonheur à M. Hurley, ainsi que davantage de progrès et de prospérité au peuple australien.

A cette occasion, le Souverain salue les liens fondés sur l’amitié étroite et la coopération qui unissent les deux pays, réaffirmant la détermination du Royaume du Maroc à consolider ces relations et à les élargir pour réaliser les aspirations des deux peuples.

-MAP-26/01/2021