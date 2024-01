Message de condoléances de SM le Roi aux membres de la famille de feu Me Abdelaziz Benzakour

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion aux membres de la famille de feu Me Abdelaziz Benzakour.

Dans ce message, SM le Roi affirme avoir appris avec grande peine et profonde affliction la nouvelle du décès de Me Abdelaziz Benzakour, priant le Très-Haut d'entourer le défunt de Sa sainte miséricorde et de l’accueillir parmi les saints et les vertueux.

En cette circonstance douloureuse, SM le Roi exprime aux membres de la famille et proches du défunt, ainsi qu’à sa famille du milieu des droits humains et de la politique nationale, Ses vives condoléances et Ses sentiments sincères de compassion suite à cette perte cruelle, la volonté de Dieu étant imparable, implorant le Très-Haut de leur accorder patience et réconfort.

A cette occasion, le Souverain salue les qualités humaines nobles du défunt ainsi que ses compétences, son expertise de haut niveau dans les domaines juridique et des droits humains, ainsi que sa forte mobilisation au service de l’intérêt public et de la défense des causes justes de la patrie et du citoyen, au sein de différents organismes et instances des droits de l’Homme, à l’instar de l’Instance Équité et Réconciliation, le Conseil consultatif des Droit de l’Homme et l'Institution du Médiateur où le défunt, que Dieu ait son âme, avait contribué en toute abnégation, intégrité et responsabilité à la consécration des valeurs de citoyenneté et de l’Etat de droit.

SM le Roi affirme partager la peine de la famille du défunt suite à cette disparition douloureuse, implorant Dieu de rétribuer feu Me Benzakour pour ses actions loyales au service de son pays et de l’agréer parmi les vertueux.

(MAP 03.01.2024)