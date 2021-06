Message de condoléances de SM le Roi à la famille du grand journaliste Feu Khalid El Jamaï

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion à la famille du grand journaliste, Feu Khalid El Jamaï.

Dans ce message, le Souverain affirme avoir appris avec une grande émotion et une profonde affliction la triste nouvelle du décès de Khalid El Jamaï, l'un des pionniers de la presse marocaine, que Dieu l’accueille dans Son vaste paradis.



A cette occasion, Sa Majesté exprime aux membres de la famille du défunt et à travers eux, à ses proches, ses amis et ses fans, Ses vives condoléances et Ses sincères sentiments de compassion suite à la perte d’un grand journaliste, d’un militant et d’un intellectuel engagé, connu pour sa probité, ses principes, sa sincérité, son objectivité et son professionnalisme élevé, que ce soit dans ses écrits journalistiques ou ses positions politiques, implorant le Très-Haut de leur accorder patience et réconfort. SM le Roi se remémore, en cette douloureuse circonstance, le legs riche du regretté, qui jouissait de l’affection et de l’estime royales, dans les domaines médiatique, politique et partisan durant plusieurs décennies, ainsi que ses hautes qualités humaines, notamment son patriotisme sincère, son attachement aux sacralités et constantes de la Nation, et son loyalisme à la personne du Souverain et au glorieux trône alaouite.



Le Souverain dit partager avec les membres de la famille du défunt leurs sentiments suite à cette perte cruelle, inscrite dans le destin imparable de Dieu, implorant le Tout-Puissant de l’entourer de Sa sainte miséricorde, de le rétribuer amplement pour les services louables rendus à sa patrie et de l’accueillir parmi Ses serviteurs vertueux.

(MAP-03/06/2021)