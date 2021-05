Message de condoléances de SM le Roi à la famille du journaliste feu Eddah Mohamed Laghdaf

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion à la famille du journaliste feu Eddah Mohamed Laghdaf.

Dans ce message, le Souverain affirme avoir appris avec une grande affliction le décès du journaliste Eddah Mohamed Laghdaf, priant le Tout-Puissant de l'accueillir dans Son vaste paradis parmi les saints et les vertueux.

En cette triste circonstance, SM le Roi exprime aux membres de la famille et proches du défunt et, à travers eux, à l'ensemble de ses amis, ses admirateurs et sa famille médiatique, Ses vives condoléances et Ses sincères sentiments de compassion suite à cette perte cruelle inscrite dans le destin imparable de Dieu.

Le Souverain dit se remémorer avec considération les hautes qualités du regretté, en invoquant son engagement et abnégation au travail, aussi bien en tant que journaliste aussi bien qu'en tant que directeur responsable de la chaîne régionale de Laâyoune, ainsi que ses compétences et son sens de professionnalisme élevé, son esprit de patriotisme et son attachement indéfectible aux constantes et aux sacralités de la Nation.

SM le Roi implore le Très-Haut d'accorder patience et réconfort à la famille du défunt, de l'entourer de Sa sainte miséricorde et de le rétribuer amplement pour les actions louables qu’il a consenties au service de la Patrie.

MAP 07/05/2021